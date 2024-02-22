“لمحدودي الدخل” تعرف على سعر ومواصفات جهاز Oppo A76.. سعره حنين على قد الايد.!!

إن Oppo A76 هو هاتف ذكي جديد من شركة Oppo الصينية والذي يأتي محملاً بالعديد من المواصفات المميزة التي تجعله خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف يجمع بين الأداء القوي والأناقة إحدى أبرز المواصفات التي يتميز بها Oppo A76 هو شاشته الكبيرة بقياس 6.5 بوصة، والتي توفر تجربة مشاهدة ممتعة للمستخدمين كما يأتي الهاتف بدقة عرض FHD+، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9 مما يجعل الصور والفيديوهات تبدو حادة وواضحة وفي السطور القليلة القادمة سوف نتعرف على المزيد من مواصفات الجهاز.

مواصفات Oppo A76

معالج Oppo A76 Snapdragon 680 مع تقنية الذكاء الاصطناعي مما يجعل الهاتف سريع وفعال في تشغيل التطبيقات والألعاب بدون تأخير. يأتي الهاتف أيضًا بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت مما يوفر مساحة تخزين كافية للمستخدمين. فيما يتعلق بالكاميرا يحتوي Oppo A76 على كاميرا خلفية ثلاثية مكونة من عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة واسعة بزاوية 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل كما يأتي الهاتف أيضًا بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور شخصية درجة عالية. بالنسبة للبطارية يحتوي Oppo A76 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مما يوفر طاقة كافية ليوم كامل من الاستخدام العادي دون الحاجة لإعادة الشحن. كما يأتي الهاتف بنظام التشغيل Android 12 مع واجهة ColorOS 12 مما يوفر تجربة استخدام سلسة وسهلة الاستخدام للمستخدمين.

سعر موبايل Oppo A76

في المملكة العربية السعودية يمكنك الحصول على نسخة بسعة تخزينية تبلغ 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت مقابل تكلفة تقدر بنحو 700 ريال بينما في السوق المصري يتوفر الجهاز بنفس السعة التخزينية ولكن مع اختلاف في الذاكرة العشوائية حيث تتوفر نسخة بذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجابايت بسعر تقدر بحوالي 6000 جنيه مصري ونسخة أخرى بذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت بسعر يتراوح حوالي 6500 جنيه مصري مع ضمان دولي.