يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023 شهر أبريل من خلال موقع المصرية للاتصالات te.eg وتحديد طريقة دفعها في شهر أبريل 2023، فلم يبق سوى أسبوع واحد لصدور فاتورة الهاتف الأرضي لشهر أبريل، من المتوقع إصدارها في الخامس عشر من أبريل، تتضمن بيانات عن استخدام شهور يناير وفبراير ومارس.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023 شهر أبريل من خلال موقع المصرية للاتصالات te.eg

تعطي شركة المصرية للاتصالات جميع زبائنها فرصة لتسديد فواتيرهم من دون أي غرامات حتى اليوم الرابع عشر من شهر مايو، ستصبح الخدمة متاحة للحصول على الاستقبال فقط لغير المدفوعين، وسيتم ذلك حتى 14 يونيو، ستتعرض غرامات مالية لغير المدفوعين في تلك الفترة، ولكن يمكن لجميع العملاء إزالة هذا التحدي من خلال استخدام الموقع الإلكتروني لشركة مصر للاتصالات، يمكن اتباع الخطوات التالية للدخول إلى الموقع الرسمي لدفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال اتباع الخطوات التالية

يجب البدء بالخطوة الأولى التي تتمثل في زيارة موقع وزارة الاتصالات المصرية عبر الإنترنت.

ثم إدخال رقم التليفون الخاص بالعملاء.

فيما يتعلق بالعامل الخطر الثالث للاستفسار عن فاتورة الهاتف الأرضي من خلال إدخال رمز محافظتك.

أخيراً، تم النقر على زر الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي.

الأماكن المتاحة لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023

وضحت وزارة الاتصالات المصرية عددًا من المواقع التي يمكن للعملاء دفع فاتورة هاتفهم الثابت لشهر مارس 2023 فيها، حيث تشمل هذه المواقع