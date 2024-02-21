مسلسل حق العرب 2024 في رمضان “يضم مجموعة كبيرة من الفنانيين” بطولة أحمد العوضي

بفخر تتناول أحداث مسلسل “حق عرب” قصة اجتماعية شعبية مشوقة حيث تدور في إطار منطقة الجمالية وتركز على شخصية كبير المنطقة الذي يحمل اسم عبد ربه رجل في السبعينيات من العمر يمتلك سلطة كبيرة ويثير الخوف في قلوب الجميع يترأس عبد ربه المنطقة بقبضة من حديد وتتجلى قوته ونفوذه في كل جوانب الحياة اليومية للسكان.

مسلسل حق العرب 2024

يتوقع أن يقدمها المسلسل يعكس البوستر الجو الدرامي والتشويقي للعمل مما يشير إلى وجود قصة مثيرة ومشوقة يتوقع أن تلفت انتباه الجماهير خلال شهر رمضان تقوم القصة بتسليط الضوء أيضا على علاقة عبد ربه مع أخيه الأصغر عطوة الذي يظل دائما إلى جانب شقيقه الأكبر ويطيع أوامره بكل ولاء وإخلاص يعكس هذا العلاقة القوية بين الأخوة ويبرز كيف يشكل عبد ربه وعطوة ثنائيا لا يمكن تجاوزه في عالم المنطقة مما يضفي على المسلسل طابعا دراميا مشوقا يتنوع بين الصراعات والعلاقات الإنسانية المعقدة.

طاقم العمل

مسلسل “حق عرب” يشارك في بطولته نخبة من أبرز نجوم الفن حيث يجتمع كل من الفنانين رياض الخولي ودينا فؤاد وأحمد صيام ومحمد علاء وكارولين عزمي ووليد فواز ووفاء عامر ومحمد أحمد ماهر ودنيا المصري وسلوى عثمان والطفل منذر مهران في مشاركة مميزة ومثيرة يأتي المسلسل بتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق ويعد واحدا من الأعمال المنتظرة بشغف في الموسم الدرامي القادم حيث ينتظره الجمهور بفارغ الصبر لمتابعة الأحداث المشوقة والصراعات المثيرة التي ستخطف الأنفاس.