PDF.. تحميل جميع أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2023 من خلال موقع وزارة العمل molsa.gov.iq

تعد أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق من أهم القوائم التي تحظى بمتابعة واسعة من الأفراد الذين يبحثون عن الدعم والمساعدة في تحسين أوضاعهم المعيشية، حيث يعاني الكثير من الأفراد في العراق من ظروف صعبة ومعيشية تستدعي تدخل الدولة والمؤسسات الاجتماعية لتوفير الدعم والرعاية اللازمة.

ما هي أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق

تختلف أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق حسب البرامج والخدمات المتاحة، تشمل هذه الفئات:

العائلات ذات الدخل المحدود والفقيرة الأيتام والأرامل المرضى والمعوقين الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية أو مزمنة العائلات التي تعاني من البطالة أو فقدان العمل الأشخاص الذين تعرضوا للتشرد أو فقدان المنزل بسبب النزاعات العسكرية أو الطبيعية الطلاب والطالبات الذين يعيشون في ظروف اجتماعية صعبة ويحتاجون إلى دعم مالي أو تعليمي العائلات التي تعاني من ظروف أسرية صعبة مثل العنف الأسري أو الإهمال أو الإساءة للأطفال.

كيفية التسجيل لحصول أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق

تختلف إجراءات التسجيل للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق حسب البرنامج أو الخدمة المتاحة، يمكن التسجيل لحصول أسماء المشمولين الدعم الاجتماعي العراق من خلال القيام بالخطوات التالية:

الاتصال بالجهات المعنية: يجب التواصل مع الجهات المسؤولة عن تقديم الدعم الاجتماعي في المحافظة أو القضاء أو الناحية المقيم بها. تقديم الوثائق المطلوبة: يجب تقديم الوثائق المطلوبة للتسجيل مثل بطاقة الهوية الوطنية، شهادة الولادة، شهادة الزواج، شهادة الوفاة، وغيرها من الوثائق التي تطلبها الجهات المعنية. ملء النموذج: يتم ملء النموذج المعتمد من الجهات المسؤولة وتسليمه مع الوثائق المطلوبة. التقييم الاجتماعي: يتم إجراء تقييم اجتماعي للأفراد الذين قاموا بالتسجيل.

ما هي الشروط اللازمة لحصول أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق

ومن بين الشروط العامة التي قد تطلبها الجهات المسؤولة للحصول على الدعم الاجتماعي في العراق: