احجز دورك.. منظومة مصرف ليبيا المركزيhttps fcms cbl gov ly لحجز العملات الأجنبية للأغراض الشخصية

بداية من يوم الأحد الرابع من فبراير 2024 المنصرم، بدء مصرف ليبيا المركز بفتح منصة لحجز عملات أجنبية للمواطنين بالبلاد، وذلك للسفر بها أو استخدامها في الأغراض الشخصية، حيث الحصول على عملات من المصرف المركزي بشكل رسمي وبحد أقصى أربعة آلاف دولار وما يعادلهم من العملات الأخرى، ونجد المسافرين يتساءلون عن رابط منظومة مصرف ليبيا المركزيhttps fcms cbl gov ly وكيف يمكن حجز العملات عبر المنصة، وهذا سنوضحه لكم بتقرير اليوم.

منظومة مصرف ليبيا المركزيhttps fcms cbl gov ly

خصص مصرف ليبيا المركزي للمواطنين في الدولة خبرًا بشأن العملات الأجنبية ألا وهو تخصيص منصة تغيير العملات الأجنبية وهي مسؤولة عن تغيير الدينار الليبي إلى أي عملة أجنبية أخرى، حيث يحدث أن يحتاج المسافرين للغرض الشخصي أموالًا بعملات أخرى ويصعب عليهم الحصول عليها، ولكن وفر المصرف الأمر على المواطنين وخصص منصة تسمح للمواطنين بتغيير الدينار الليبي إلى دولار أمريكي أو أي عملة آخري، حيث أعلى قيمة للمبلغ 4000 آلاف دولار والمعادل لهم بالعملات الأخرى، ومسموح بالتغيير لمن يتوافر بهم الشروط التالية:

الحد الأقصى فقط 4000 دولار أمريكي.

فتح حساب بأحد المصارف الليبية لإيداع العملة التي تم شرائها من خلاله به، على أن يكون بنفس العملة الذي يرغب بالتحويل لها

الصلاحية للمواطنين الليبيين، شرط أن يزيد السن عن 18 عام.

استيفاء كل الشروط وفقًا لما وضحته المنصة.

كيفية حجز العملات الأجنبية للأغراض الشخصية

عند الرغبة في الحصول على عملة أجنبية من قِبل أحد الأشخاص المسافرين، ينبغي اتباعهم لهذه الخطوات: