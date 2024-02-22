“فرصة لا تعوض” الاشتراك في مسابقة الحلم مجانا لشهر فبراير 2024 بمناسبة يوم التأسيس للفوز بـ 100 ألف دولار

أتاحت القائمون على برنامج الحلم فرصة الاشتراك في مسابقة الحلم مجانا لشهر فبراير 2024، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس في المملكة العربية السعودية، حيث أن مسابقة الحلم تعد فرصة للمواطنين العرب لتحويل أحلامهم إلى حقيقة، فبمجرد الاشتراك فيها، يمكنهم الدخول في سحوبات على جوائز مالية متنوعة ومغرية، وتحظى مسابقة الحلم بمتابعة ومشاهدة كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث ظهرت مسابقة الحلم لأول مرة عام 2007، وقد حققت مسابقة الحلم أحلام الكثير من المواطنين العرب.

شروط الانضمام إلى مسابقة الحلم 2024

إذا كنت ترغب في المشاركة في مسابقة الحلم، فعليك أن تعرف أنها مسابقة تتيح لك فرصة الفوز بجوائز مالية كبيرة وصغيرة، سواء كانت أسبوعية أو شهرية أو سنوية، كل ما عليك فعله هو الاشتراك في المسابقة بإرسال رسالة نصية أو تحميل تطبيق الحلم، ولكن انتبه فهناك بعض الشروط التي يجب أن تلتزم بها، أولا يجب أن لا يكون لك أي علاقة قرابة أو عمل بمنظمة برنامج الحلم، ثانيا يجب أن تكون بالغا، أي أن تكون على الأقل 18 عاما، إذا كنت تستوفي هذه الشروط، فأنت مؤهل للدخول في السحب والمنافسة مع باقي المشتركين، وقد تكون أنت الرابح السعيد بإحدى الجوائز الرائعة.

الاشتراك في مسابقة الحلم مجانا لشهر فبراير 2024

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم مجانا لشهر فبراير 2024 عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الرقم المخصص لكل بلد، أو عن طريق تحميل تطبيق الحلم من متجر جوجل بلاي أو آب ستور، تشمل الجوائز الأسبوعية 5 آلاف دولار لكل رابح، والجائزة الشهرية 100 ألف دولار لرابح واحد، والجائزة السنوية مليون دولار لرابح واحد، وفي هذا العام، سيتم منح جائزة المليون دولار مرتين، لذلك لا تضيعوا الفرصة وسارعوا بالاشتراك في مسابقة الحلم.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال استخدام أحد الأرقام التالية الخاصة بالبلد الذي تُقيم فيه، ثم تصلك رسالة تحتوى على أسئلة، أجب عليها بشكل صحيح، وعندها ستدخل ضمن في السحب على جائزة 100 ألف دولار، وتأتي أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم على النحو التالي: