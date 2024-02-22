“جهز محفظتك وجيوبك”.. الحكومة تعلن موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة” 15 % “تطبق على 13 مليون مواطن .. كلها ايام وتقبض الزيادة!!

يرغب أصحاب المعاشات في معرفة صرف المعاش بالزيادة الجديدة قبل حلول شهر رمضان المبارك لشراء كافة المتطلبات الأساسية، حيث إن الهيئة القومية للمعاشات تستعد لتنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يسعي لتوفير احتياجات المواطنين حتي يتمكنوا من تخفيف الأعباء، ومن خلال المقال سنوضح موعد صرف ونسبة الزيادة.

موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة 15 %

اصدار الرئيس عبد الفتاح توجيهات قرار يفيد ضرورة زيادة المعاشات بنسبة 15% لنحو 13 مليون شخص، مما يعادل ذلك تكلفة مالية قدرها 74 مليار جنيه، وسوف يتم صرف المعاشات بالزيادة في شهر مارس المقبل , ومن الجدير بالذكر بأن الهدف من الزيادة هو التخفيف عن المواطنين من ارتفاع الأسعار ومن أجل تحسين مستوى المعيشة لهم.

الحد الأدنى والاقصي لأصحاب المعاشات

منذ بداية شهر يناير الماضي قررت الحكومة المصرية رفع نسبة الحد الأدنى والحد الأقصي للمعاشات، مما نتج عنه رفع نسبة الاشتراك التأميني،وفيما يلي توضيح لقيمة الزيادة على الحد الأدنى للمعاشات:

الحد الأدنى لقيمة المعاش هو: 1300 بدلا من 1105.

بينما الحد الأقصي لقيمة المعاش هو 10080 جنيه بدلا من 8720 جنيه.

بينما الحد الأدنى لقيمة الاشتراك التأميني أصبح 2000 جنيه، بدلا من 1700 جنيه.

أما الحد الأقصي لقيمة الاشتراك التأميني 12600 جنيه بدلا من 10900 جنيه.

أماكن صرف المعاشات

يوجد العديد من الأماكن والجهات التى تتعاون مع الهيئة القومية للمعاشات لصرف المعاشات الشهرية للمواطنين من أجل التسهيل عليهم في الحصول على المعاش من اقرب مكان إليهم وفيما يلي أماكن صرف المعاشات:

ماكينات الصرف الآلي لمعظم البنوك.

البنوك التجارية.

كما يتم صرف المعاشات من خلال منافذ فوري.

جميع فروع بنك ناصر الموجودة في مختلف المحافظات تقوم بصرف المعاشات أيضا.

يمكن لصاحب المعاش سحب المعاش الشهري من المحافظ الالكترونيه للهواتف.

ومن جانبه فان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بالدولة قد أتاحت الدخول والقدرة على الاستعلام عن تفاصيل صرف المعاشات للشهر الجديد للمواطن و زيادة المعاشات الجديدة التي أعلنها وأقرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لتصل بنسبة 15% حيث جاءت تلك الزيادة المقررة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بأكملهم والتوجه بمجموعة كبير من الحزم الاجتماعية العاجلة للحماية الاجتماعية للمواطن تنفذ من الشهر القادم.