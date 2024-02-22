“نزلها وفرح عيالك”.. تردد قناة كراميش الجديد 2024 على نايل وعرب سات بجودة ممتازة.. ثبتها الان!!

تعتبر قناة كراميش واحدة من أشهر القنوات التلفزيونية الموجهة للأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى مميز وترفيهي يناسب الجمهور الصغير ومن المعروف أن القناة تبث على العديد من الأقمار الصناعية مما يسهل على المشاهدين في جميع أنحاء العالم متابعة برامجها المفضلة وفي عام 2024 تعتزم قناة كراميش تغيير ترددها الحالي لتوفير خدمة أفضل لمشاهديها وتحسين جودة الإشارة واستقبال القناة تلك الخطوة تأتي ضمن استراتيجية القناة للنمو والتطور وتلبية احتياجات وتطلعات جمهورها المتنوع.

تردد قناة كراميش

بالنظر إلى أهمية التردد في استقبال القناة بوضوح ودون تشويش فإن عملية اختيار تردد جيد تعتبر أمراً حيوياً لضمان تجربة مشاهدة ممتعة للمشاهدين ولذلك من المهم على القناة البحث عن تردد مناسب يتلاءم مع متطلبات البث والاستقبال واعتباراً من عام 2024 يُتوقع أن يقوم فريق التقنية في قناة كراميش بإعلان التردد الجديد الذي ستبث عليه القناة ويمكن للمشاهدين تعديل إعدادات الاستقبال على أجهزتهم بسهولة ويسر لاستقبال البث بوضوح ودون مشاكل.

التردد على نايل سات

التردد: 11430.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة HD.

التردد على عرب سات

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات القناة