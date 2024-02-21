“جلاد روما يتحدى عثمان” مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 149 مترجمة على قصة عشق عثمان الحلقة 149 كاملة فيديو لازورا

الكثير من محبي الدراما التاريخية يكثرون البحث عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 149 مترجمة، إذ يحظى مسلسل المؤسس عثمان بإقبال جماهيري عربي كبير، وذلك بفضل قناة الفجر الجزائرية التي تعمل على بث الحلقات الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان بشكل دوري منذ تم إطلاق المسلسل لأول مرة عام 2019، وهي السنة التي ظهر فيها مسلسل المؤسس عثمان، وقد حظي المسلسل بشعبية كبيرة في تركيا وقتها، حتى استحوذ على نسب المشاهدة الأسبوعية، كما حظي بمشاهدات فلكية على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 149 مترجمة

مسلسل المؤسس عثمان هو مسلسل تاريخي تركي يروي قصة البطل عثمان بن أرطغرل مؤسس الإمبراطورية العثمانية، ويعد استكمالاً لمسلسل قيامة أرطغرل الذي نال إعجاب العديد من المشاهدين، وفي الحلقة القادمة سنشاهد عثمان يواجه خطراً كبيراً من أعدائه الذين يحاولون القضاء عليه بعد أن حرر الأسرى، وسنرى أيضاً كيف سيتصدى لمكيدة جديدة من جلاد الرومان الذي لا يرحم، وهذا ما يزيد الإثارة والمتعة في مسلسل المؤسس عثمان.

مسلسل قيامة عثمان حقق نجاحاً باهراً في خمسة مواسم سابقة، وأبدى بطله النجم التركي بوراك أوزجيفيت سعادته الغامرة بردود فعل الجماهير التي تتابع العمل بشغف، ويتوقع أن يضم الموسم الجديد من مسلسل المؤسس عثمان عدة نجوم من الدراما التركية، وتؤكد شركة بوزداغ التركية أنها ستواصل عرض المسلسل للمشاهدين في جميع أنحاء العالم، وفي هذا الصدد تردد أنباء عن كون الموسم الخامس هو الموسم الأخ.

تردد قناة ATV لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان

يتم استقبال تردد قناة ATV التركية الناقل الحصري لحلقات مسلسل المؤسس عثمان على نايل سات عبر استخدام التردد التالي:

تردد القناة: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان مترجم

يتم استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات وعرب سات لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الجزء الخامس مترجم من خلال استخدام الترددات التالية:

القمر الصناعي تردد القناة الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 12034 أفقي H 4/3 27500 عرب سات 11034 عمودي 6/5 5000

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان أولا على قناة ATV التركية مساء الأربعاء في الثامنة بتوقيت تركيا، ثم يتم عمل ترجمة للحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان في ذات الليلة، وذلك على منصة نور بلاي، ثم تقوم منصة نور بلاي بعرض الحلقة الجديدة مترجمة للمشتركين في احدى خططهم المدفوعة، ولكن هناك مواقع عديدة تعرض الحلقات مترجمة بدون رسوم مثل قصة عشق وفيديو لازورا وعرب سيد وغيرها من المواقع، وتعرض قناة الفجر الجزائرية الحلقة الجديدة من المؤسس عثمان مساء الخميس في العاشرة مساء بتوقيت السعودية والتاسعة بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت الجزائر.