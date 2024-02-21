نتائج الامتحانات التمهيدية المتوسطة والإعدادية الخارجي “بالعراق” رابط ملازمنا ووزارة التربية لنتيجة التمهيدي

رابط نتائج الامتحانات التمهيدية المتوسطة والإعدادية الخارجي بالعراق يتم الكشف عنها الخميس، الرابط الخاص ننقله لكم الآن لكي يتمكن جميع الطلبة والطالبات من استخراج نتائجهم بسهولة، حيث أعلنت الوزارة عن نتائج السادس الابتدائي لكافة المحافظات، والآن تستعد مديريات التربية والتعليم إلى صدور نتائج الثالث المتوسط، نتائج السادس الاعدادي حيث ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر لإكمال تعليمهم وتحقيق أهدافهم، في هذا التقرير سنقدم لكم موعد وطريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب الخارجي التمهيدي والمتوسط.

رابط نتائج الامتحانات التمهيدية المتوسطة والإعدادية الخارجي بالعراق

بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات التمهيدية

أشارت وزارة التربية العراقية في بيان رسمي لها أنها ستنشر النتائج الخاصة بامتحانات التمهيدية المتوسطة والإعدادية الخارجي يوم غدًا الخميس 22 شباط 2024، وللاطلاع على النتائج يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا الإلكتروني

ثم كتابة بيانات الطالب في المربع المخصص له.

اسحب الشاشة للأسفل وقم بالضغط على المرحلة الدراسية المرغوب الحصول على نتائجها.

بعد ذلك قم بالبحث عن المحافظة التي يقيم فيها الطالب وانقر عليها.

انقر فوق أيقونة بحث.

ستظهر أمامك جميع علامات الطالب قم بحفظها للرجوع إليها في أي وقت.

وزارة التربية العراقية الثالث متوسط

تبذل وزارة التربية العراقية قصارى جهدها لتقديم النتائج للطلاب في أسرع وقت، حيث تعد المرحلتين التمهيدية المتوسطة والإعدادية من أهم المراحل التعليمية، لأنهما يعدان فرصة جديدة للطلاب الذين واجهوا صعوبات في متابعة تعليمهم أو حضور الامتحانات الوزارية النهائية بسبب ظروف خاصة،

وبالتالي يجب أن تكون نتائج المرحلة المتوسطة واحدة من الخيارات التالية:

ناجح\ة

راسب\ة في مادة واحدة

راسب\ة في مادتين

بعد ذلك، ستكون لديكم فرصة للمشاركة في الامتحانات العامة الوزارية التي تجرى في شهري آيار وحزيران من كل عام.