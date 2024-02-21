رمضان كريم … ما هي أسعار ياميش رمضان 2024 … اسعار برخص التراب

لم يعد سواء ايام قلية على حلول شهر رمضان 2024، كما يتم البحث عنها من قبل المواطنين واكثر الموضوعات التي ينشغل بها الكثير حيث اصبح الكثير يبحث عن أسعار الياميش الأماكن لشرائه ومن خلال مقالنا سنتعرف على ما هي أسعار ياميش رمضان 2024.

ما هي أسعار ياميش رمضان 2024

يهتم الكثير بالبحث عن أسعار ياميش رمضان 2024 ومنها:

سعر كيلو المشمش 200 جرام وصل 149 جنيها.

كما وصل سعر كيلو الخوخ المجفف ما بين 50 لـ 120 جنيها.

كيلو التمر يتراوح ما بين 40 لـ 150 جنيه.

اما عن كيلو التين المجفف، يصل سعرها ما بين 60 لـ 150 جنيها.

لفة قمر الدين، يتراوح ما بين 25 لـ 30 جنيها.

كيلو الزبيب، يتراوح ما بين 80 لـ 250 جنيها.

كما وصل سعر كيلو القراصيا من 40 لـ 120 جنيها.

سعر ياميش رمضان 2024

يتم تغير الاسعاركل عام حيث انه تم ارتفاع الاسعار والتي جاءت كما يلي:

سعر كيلو الزبيب التركي وصل 220 جنيها.

كما سجل سعر كيلو الزبيب الإيراني 240 جنيها.

علبة تمر 700 جرام وصل بمبلغ 70 جنيها.

سجل سعر التمر الهندي 300 جرام وصل بمبلغ 38 جنيها.

سعر التين المجفف 250 جرام وصل 126 جنيها.

كيلو رول قمر الدين 400 جرام ت وصوله لمبلغ 110 جنيهات.

مكسرات رمضان 2024