“غدًا”.. بدء إجازة الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس السعودي 1445

مع انقضاء دوام يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2023، يستعد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة لبدء إجازة الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس السعودي لعام 1445هـ، ستقوم مدارس التعليم العام في جميع المحافظات والمناطق بالمملكة بإعلان عطلة تمتد لمدة 10 أيام، متزامنةً مع اختتام الطلبة لاختباراتهم النهائية للفصل الدراسي الثاني، تأتي هذه الإجازة في توقيت يتوافق مع إجازة يوم التأسيس، الذي يشهد احتفالات على مستوى كافة القطاعات والمؤسسات في المملكة.

إجازة الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس

تقرر أن تنطلق إجازة الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس يوم الخميس الموافق لتاريخ 22 فبراير 2024، أي 12 شعبان 1445هـ، على أن تستمر حتى يوم السبت الموافق 2 مارس 2024، أي 21 شعبان، هذه الإجازة تأتي مباشرة بعد انتهاء طلاب وطالبات أكثر من 33 ألف مدرسة من أداء اختباراتهم النهائية للترم الثاني، حيث يصادف اليوم الأخير لهذه الاختبارات.

اختبارات نهاية الترم الثاني التحريرية

انطلقت الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الحالي يوم الخميس الماضي، وشملت هذه الاختبارات طلاب الصف الثالث الابتدائي وحتى طلاب الصف الثالث الثانوي، وفي سياق متصل، أصدرت وزارة التعليم قرارًا بتقديم موعد الاختبارات ليبدأ في 15 فبراير، على أن تجري على مدى 5 أيام وتختتم في يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير، تلي هذه الفترة مباشرةً بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي يوم الغد، متزامنة مع الاحتفال بعطلة يوم التأسيس.

الاجازات المتبقية والتقويم الدراسي في المملكة

فيما يلي جدول الإجازات القادمة خلال العام الدراسي الحالي في جميع المدارس بالمملكة:

التاريخ الهجري التاريخ الميلادي الإجازة 22 شعبان 1445هـ 25 مارس 2024م انطلاق عطلة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس 18 رمضان 1445هـ 20 أبريل 2024م إجازة عيد الفطر 23 شوال 1445هـ 25 مايو 2024م الإجازة المطولة الأولى للفصل الدراسي الثالث 5 ذو الحجة 1445هـ 5 أغسطس 2024م إجازة نهاية العام الدراسي

بالنسبة للتقويم الدراسي في المملكة، فهو يشتمل على ثلاثة فصول دراسية تضم في مجملها 38 أسبوعًا دراسيًا، الأيام الفعلية للدراسة تصل إلى 180 يومًا، بينما تبلغ مجموع الإجازات المختلفة 60 يومًا، إضافة إلى 68 يومًا المخصصة للإجازة الصيفية.