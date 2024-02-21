برقم اللوحة … الاستعلام عن مخالفات المرور النيابة العامة اون لاين

يبحث العديد من الناس عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 برقم اللوحة وتم القيام من قبل النيابة العامة بوضع إجراءات عن المخالفات المرورية ويتم العمل على الحفاظ على سرية بيانات المالك ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستعلام عن مخالفات المرور النيابة العامة اون لاين.

الاستعلام عن مخالفات المرور النيابة العامة اون لاين

يمكنكم الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الرقم القومي ويتم من خلال التالي:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة.

اضغط على بيانات المرور.

اختيار كلمة الاستعلام عن مخالفات السيارة ورقم اللوحة.

سجل رقم اللوحة الخاصة بسيارتك.

اضغط على كلمة مخالفات التي تظهر أمامك على الشاشة.

كيفية التظلم على مخالفات المرور بالرقم القومي

يمكنكم التظلم من خلال موقع النيابة العامة ويتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول الى موقع النيابة العامة.

انقر على زر التظلم على المخالفة.

حدد نوع التظلم الذي تريد الاستعلام عنه.

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة له.

النقر على كلمة تفاصيل المخالفة.

سوف يظهر امامك على الشاشة جميع المخالفات.

قم بالضغط على موافق.

انقر على كلمة ارسال الطلب سوف يظهر لك على الشاشة إيصال التظلم.

إرسال نتيجة التظلم عن المخالفات الرخصة في رسالة من هاتفك المحمول.

التظلم على مخالفات المرور 2023