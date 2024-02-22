“اشحنها والعب” احصل على 1000 كوينز efootball PES2024 عن طريق ID في خطوة

استطاعب لعبة efootball PES بيس جذب ملايين المستخدمين من مختلف الدول، فضلاً عن أن اللعبة حظيت بشهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، نظرًا لما تقدمه من تحديثات مختلفة أمام عشاق الألعاب الإلكترونية وخاصة إن كانت كرة قدم، حيث إن اللعبة بهاء أجواء حماسية ولعيبة من أعلى وأقوى المنتخبات على مستوى العالم، ويرغب المستخدم في شحن العديد من الكوينزات بطريقة سهلة ومضمونة، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الحصول على 1000 كوينز

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بشحن الـ 1000 كوينز efootball PES، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع كونامي وهو الموقع الرسمي للعبة اي فوتبول.

ثم يتم إدخال اسم المستخدم.

بعد ذلك يتم النقر على خدمة “شحن كوينز بيس”.

بعدها يُرجى تحديد الكمية التي ترغب في شحنها من الكوينزات عن طريق إدخال الـ ID.

ليتم اختيار طريقة الدفع المناسبة للشخص.

ثم يتم الضغط على زر “أدفع”.

ليتم في النهاية إتمام عملية الدفع بكل سهولة.

كيف أحمل لعبة فوتبول بيس efootball PES

بعد التحديثات الأخيرة التي أجرت على لعبة اي فوتبول أصبح من السهل تنزيلها على جميع أجهزة الأندرويد وفقًا للخطوات الأتيه:-

أن يتم التوجه إلى تطبيق جوجل بلاي.

ليتم إدخال اسم اللعبة في خانة البحث.

بعد ذلك يتم الضغط على زر “تنزيل”.

وعندها يتم تحميل اللعبة بكل سهولة.

وفي النهاية إمكانية تسجيل الدخول والإستمتاع بجميع الخدمات المقدمة.

ويقوم مطور اللعبة بإدخال بعض التحديثات الهامة التي يرغب فيها الكثير من المستخدمين، والعمل كذلك على توفير أكبر عدد من الكوينزات في سبيل شراء أقوى وأفضل اللعيبة الذي يتم بهم دخول منافسات وتحديات رياضية داخل كرة القدم، فضلاً عن أن اللعبة تُساهم كذلك في إمكانية الدخول إلى مراحل صعبة ومواجهة أندية أعلى.