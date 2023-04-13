تفصلنا أيام قليلة عن العيد المبارك للفطر، وهو ما يشير إلى العد التنازلي الذي بدأ مع بداية شهر رمضان المبارك، هذا الوقت يشهد بحثًا مكثفًا من قِبَل عديد من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي، حتى تتسنى لهم فرصة اقتناء أفضل المعايدات استعدادًا للاحتفال بهذا المناسبة، ويهدف ذلك إلى إرسال التهاني بمناسبة العيد إلى الكثير من الناس الذين لديهم علاقات مختلفة مثل الصداقة والحب والزواج وغيرها، لذلك سنقدم لكم في هذا المقال اجمل رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك 1444- 2023 التي يمكنك تخزينها وإرسالها لأولئك الذين تحبون.

اجمل رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك 1444- 2023

تعتبر التبريكات من العادات المختلفة التي اعتاد عليها الكثيرون في مختلف أنحاء العالم، وخاصة المسلمون والمسيحيون في الأعياد المهمة لكل منهما، تعمل هذه الاحتفالات على نشر روح المودة والأمل والخير بين الناس، وترسل رسائل عن الرحمة، فهي تجعل الجميع يشعرون بالفرحة، أعلنت جميع حسابات الفلك المختلفة بأن يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أول يوم لعيد الفطر المبارك، ومع ذلك، ستقوم دار الإفتاء بالتحقق من هذا التاريخ من خلال مراجعة هلال شهر شوال في نهاية شهر رمضان المبارك، ومن هذا المنطلق، سنقدم لكم تشكيلة واسعة من التهاني المختلفة التي يمكن الاحتفاظ بها وإرسالها لأحبائكم خلال المناسبات المختلفة، ولا سيّما عيد الفطر.

أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.

مع أطيب النفحات الإيمانية المتعطرة نرسل إليكم باقة من الزهور لكل من هو غالي ومحبوب لإتيان عيد الفطر نسألك يا الله أن تعيده علينا بالخير.

هَلْت الأعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيك بنصر أمتكم، أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.

يسعدني ويسرني أتقدم لكم بتهنئة عيد الفطر المبارك متمنيا لكم دوام الصحة والعافية. عيدكم مبارك يا أحباب عساكم من عواده.

تطيب الأيام بقدوم عيد الفطر السعيد ونزف لكم باقة من الأمنيات ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم العيد بالأمن والإيمان على الأمة العربية والإسلامية جميعا رمضان راحل والعيد داخل، فمن نعزي ومن نهنئ، تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك.

صور تهنئة عيد الفطر 1444 – 2023