برقم الهوية … الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهويه 1445 الفصل الدراسي الثاني

صرحت وزارة التعليم عن انه سيتم ظهور نتائج نظام نور برقم الهويه فقد انتهى الطلاب من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني والتي ستظهر عبر البوابة الإلكترونية، وهي من ضمن ما يكثر البحث عنه ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج نظام نور برقم الهويه.

نتائج نظام نور برقم الهويه 1445

سيتم ظهور نتائج الطلاب برقم الهوية من خلال الدخول على بوابة نور الإلكترونية، وانه يمكننا الاستعلام عنها بشكل الكتروني حيث يتم القيام باستخراج الطالب أو الطالبة النتيجة الخاصة بها و أكدت وزارة التعليم أنه سيكون اعلان عن النتيجة عنها غدًا ويمكن ان يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع التالي:

يتم النقر على زر رابط دخول نور.

التسجيل عبر النفاذ الوطني.

يضاف رقم الهوية الخاص بك.

التسجيل في تطبيق النفاذ.

اختر إشعار بنتيجة الطالب.

ثم حدد الابن أو الابنة.

اختار الفصل الدراسي وتقارير.

ستلاحظ ظهور درجات الامتحانات.

كيفية الدخول إلى نظام نور حالة نسيان كلمة المرور

حيث انه في حالة نسيان كلمة المرور سيتم استعادتها عبر البوابة الإلكترونية، ويتم من خلال رقم الهاتف المسجل عبر البوابة.

الدخول إلى نظام نور.

ثم يتم النقر على زر نسيان كلمة المرور.

يضاف رقم الهوية ورمز التحقق.

إرسال رسالة توثيق.

تسجيل كلمة المرور الجديدة.

النقر على زر الصفحة الرئيسية.

اختر إشعار و يتجد النتيجة.

كيفية الحصول على نتائج الطلاب

أعلنت وزارة التعليم عن إتاحة النتيجة وذلك للتسهيل على كل من الطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج الطلاب، ويتم الاستعلام عن النتيجة من خلال تنزيل التطبيق على هاتفك وذلك باتباع التالي: