لوليات صغار ياولاد.. نزل تردد قناة وناسة أطفال 2024 على القمر الصناعي بإشارة قوية وشوف لولو لولو

أخذت قناة وناسة مكانة كبيرة وعزيزة داخل كل منزل، وعشقها الكبار والصغار في مختلف الدول العربية، نظرًا للمحتوى المميز التي تقوم بتقديمه لشريحة كبيرة من الأطفال، حيث إن القناة تقوم بإذاعة كل ما هو جديد من الأغاني والأناشيد الدينية، إضافة إلى المسلسلات والأفلام الكرتونية المميزة، وعملت على جذب شريحة كبيرة من المتابعين الراغبين في مشاهدة المحتوى التي تقدمه القناة، ويمكن التعرف على ترددها الجديد كما سنكشفه لكم في السطور التالية، ليتعرف عليه جميع المتابعين.

تردد قناة وناسة أطفال 2024 الجديد

حتى يسهل القيام بإستقبال تردد قناة وناسة ومشاهدة الأغاني والأناشيد الدينية بدون فواصل إعلانية، عليك اتباع المعلومات التي تتمثل في التالي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

التردد: 11430 .

استقطاب وناسة: عمودي.

معامل الترميز لقناة وناسة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة: ⅚.

تردد قناة وناسة على العرب سات

وجاءت أهم المعلومات حول استقبال قناة وناسة على العرب سات، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة هو العرب سات.

بينما التردد هو 11270.

استقطاب القناة هو أفقي.

في حين أن معامل الترميز لقناة يكون 27500.

الإشارة قوية.

تشفير قناة وناسة أطفال هو مجاني.

كيف استقبل قناة وناسة أطفال الجديد 2024

تتمثل أهم خطوات القيام بإستقبال قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-