احسب هترسي علي كام!!.. تعرف علي تكاليف التصالح في مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية في القري والمدن بنص الوزارة

يبحث الكثير من أصحاب المباني عن تكاليف التصالح في مخالفات البناء، ومدة تقديم الطلبات في مخالفات البناء، بعد أن أصدر البرلمان اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بقانون التصالح، والتي وافق فيها البرلمان بالتصالح على مخالفات البناء، من أجل تحقيق النظام والاستقرار العمراني، والتمسك بالتحقق من السلامة الانشائية، كما سمح البرلمان بتقسيط قيمة التصالح على 5 سنوات، منها 3 سنوات بدون فوائد. ويتساءل الجميع عن رسوم مخالفات البناء سواء في القرى أو المدن، وهذا ما نوضحه لكم خلال هذا المقال.

تكاليف التصالح في مخالفات البناء

يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ إعلان اللائحة، ويتم تحديد تكاليف التصالح في مخالفات البناء على أساس قيمة المتر حسب كل منطقة، مع مراعاة التالي:

ألا يقل رسوم التصالح للمتر المربع عن 50 جنيه، ولا تزيد عن 2500 جنيه.

يمكن تقسيط تكاليف التصالح على أقساط، خلال مدة لا تزيد عن 5 سنوات، بفائدة 7%، إذا زادت مدة السداد عن 3 سنوات.

منح نسبة تخفيض 25٪ من إجمالي رسوم التصالح، في حالة التصالح الفوري.

يجب مراعاة خصم ما سبق سداده في أي أحكام قضائية خاصة بالمخالفة.

قانون التصالح في مخالفات البناء

حظر قانون التصالح دفع تكاليف التصالح في مخالفات البناء عن عدة حالات هي:

حظر التصالح في مخالفات إنشاء المقابر.

حظر التصالح فى مخالفات السلامة الإنشائية

حظر التصالح في مخالفات حماية الآثار، ونهر النيل.

رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024

يمكن للمواطنين دفع تكاليف التصالح في مخالفات البناء، التي حددها مجلس النواب في اللائحة التنفيذية، والتي أقرت بالآتي: