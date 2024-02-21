ساعات فقط على الصرف .. تاريخ إيداع رواتب الموظفين 2024 بعد تبكيره شهر فبراير

عدد هائل من المواطنين تجدهم يريدون معرفة تاريخ إيداع رواتب الموظفين العام الجاري 2024 بالتحديد شهر فبراير الحالي، ومن الجدير بالذكر كما وزارة المالية وقد أوضحت هذا الموعد الخاص بالصرف وفيما يلي سوف نرفق لكم.

تاريخ إيداع رواتب الموظفين 2024

يقوم عدد كبير من الأشخاص الذين يعملون بكلا من الوزارات المختلفة بالإضافة إلى مختلف الهيئات بالحكومة في مصر بالبحث عن الجدول الذي يتعلق بصرف الرواتب الخاصة بالشهر الجاري من فبراير 2024، فمن المعروف أن الصرف كما بينت وزارة المالية سيكون في يوم الخميس المقبل الذي سوف يوافق الثالث والعشرون من فبراير 2024.

جدول صرف رواتب الموظفين

من الممكن لكل الموظفين وأيضا الأشخاص الذين يعملون في الإدارات المختلفة أن يقوموا بالصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي وفيما يلي مواعيد الصرف:

يوم الخميس الذي سوف يكون موفقا الثالث والعشرون من فبراير 2024 يكون اليوم الأول للصرف.

كما يوم السبت الذي يكون موافقا الخامس والعشرون من فبراير 2024 يكون اليوم الثاني للصرف.

هذا بجانب ان يوم الاحد الذي يكون موافقا السادس والعشرون من فبراير 2024 يكون اليوم السادس للصرف.

كذلك انه في يوم الخميس الذي يكون موافقا الثامن والعشرون من فبراير 2024 يكون اليوم الرابع للصرف.

كما أن يوم الثلاثاء الذي يكون موافقا التاسع والعشرون من فبراير 2024 يكون اليوم الخامس للصرف.

ومن الجدير بالذكر ان تلك الرواتب الخاصة بالموظفين لهذا الشهر الجاري من فبراير لن يكون لها أية زيادات ولكن الزيادة سوف تكون في الشهر القادم من مارس 2024.