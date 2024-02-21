“شقك تاخدك انت وعيالك”.. طرح اجدد شقق الإسكان الاجتماعي 2024 مشروع فالي تاورز”Valley towers” تطل على الأهرامات قريبا + اعرف الشروط وخطوات الحجز بسرعة!!

مشروع فالي تاورز” Valley towers ” حصل على موافقة من قبل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الدكتور عاصم الجزار أثناء اجتماعه على طرح 984 وحدة سكنية التي تم إنشائها في المرحلة الأولي بمنطقة حدائق أكتوبر هذا المكان المميز الذي يريد الكثير من المواطنين الحصول على وحدة سكنية في مكان مثل هذا، وفيما يلي سنذكر تفاصيل اكثر عن الواحدات ومساحتها وغير ذلك.

طرح مشروع فالي تاورز”Valley towers” واحدات سكنية مميزة

أهم ما يميز الواحدات السكانية التي طرحها مشروع فالي تاورز” Valley towers ” هو مساحتها المميزة حيث تترواح مساحة الوحدة السكنية بين 95 إلى 100 متر مكعب، وسوف يتم الاعلان عن موعد فتح باب الحجز قريبا , كما أنها تتميز بموقعها المتميزة حيث إنها بالقرب من المتحف المصري على طريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر، بجانب إطلالتها المباشرة على الاهرامات , وأكد وزير الإسكان بأن الهدف من هذا المشروع هو تغير واجهاتها وتوفير وحدات مميزة بهدف تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، حتي يحصل كلا منهم على الواحدات السكانية التي تناسبهم.

قمية وحدات مشروع فالي تاورز”Valley towers”

بالرغم من المميزات المتعددة التى ذكرناها عن وحدات هذا المشروع، إلا أن قيمتها مناسبة لعدد من الشرائح، حيث أشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الدكتور وليد عباس بأن قمية حجز الوحدة السكنية تأتي على النحو التالي: