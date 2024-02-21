وصلت لكام؟!! زيادة رواتب شهر فبراير 2024 وموعد الإيداع بعد تبكير الصرف

في فبراير 2024، يشهد اهتمام المواطنين زيادة ملحوظة في البحث عن تواريخ صرف المرتبات حيث ينتظرون بفارغ الصبر تلك اللحظة المهمة وتأتي هذه الزيادة في البحث نتيجة لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة ملموسة في المرتبات.

زيادة رواتب شهر فبراير 2024

تهدف إلى دعم الظروف المعيشية للعاملين بالدولة أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قرار بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 50% ليبلغ 6000 جنيه مصري شهريا يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة من المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من شهر مارس 2024 وتتنوع الزيادة الجديدة في أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بين 1000 و1200 جنيه شهريا وذلك وفقا للدرجة الوظيفية لكل فرد.

جدول المرتبات شهر فبراير2024

– لموظفي الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة إلى 12,200 جنيه.

– بالنسبة لموظفي الدرجة العالية بعد الزيادة يبلغ 10,200 جنيه.

– لموظفي الدرجة المدير العام بعد الزيادة إلى 9,200 جنيه.

– لموظفي الدرجة الأولى بعد الزيادة تصل إلى 8,200 جنيه.

– بالنسبة لموظفي الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة إلى 8,000 جنيه.

– أما لموظفي الدرجة الثالثة بعد الزيادة إلى 7,500 جنيه.

– لموظفي الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة تبلغ 7,000 جنيه.

– لموظفي الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة إلى 6,500 جنيه.

– لموظفي الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة مقداره 6,000 جنيه

قيمة الزيادة الجديدة على الرواتب 2024

أعلنت وزارة المالية بوضع زيادة جديدة لكافة الموظفين في القطاع الحكومي، نظرًا لصعوبة المعيشة والظروف الاقتصادية التي تمر بها الكثير من الأسر المصرية.