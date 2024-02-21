السعر بـ 15 جنية والرز بـ 12 ونص “هذه اسعار السلع داخل معارض اهلا رمضان 2024” .. ألحق اشتري

مع اقتراب شهر رمضان أعلنت الغرف التجارية عن إقامة معرض “أهلا رمضان 2024” في مختلف المحافظات حيث تم تحديد أماكن المعرض وتحديد نسبة التخفيضات على السلع المقدمة والتي تصل إلى 30% على بعض السلع المحددة.

اسعار السلع داخل معارض اهلا رمضان 2024

– كيلو السكر المعبأ: يباع بحوالي 27 جنيها.

– كيلو الأرز: يتراوح سعره بين 20 و25 جنيها.

– عبوة جبن نباتي وزن كيلو جرام: يتوفر بسعر يبلغ حوالي 56 جنيها.

– زجاجة زيت القلي: تتراوح أسعارها بين 40 و45 جنيها.

– كيس المكرونة وزن كيلو جرام: يعرض بسعر يتراوح حوالي 20 جنيها.

ما هي السلع المتوفرة في معارض اهلا رمضان

1. لحوم: تقدم مجموعة متنوعة من أصناف اللحوم المفرومة والمشوية والمقطعة لتحضير وجبات شهية. 2. الدواجن: يتوفر الدجاج والأفروخ والبط والديك الرومي بأشكال مختلفة للاختيار من بينها. 3. البيض: تجد البيض بأنواعه المختلفة سواء البيض الطازج أو المسلوق أو المقلي. 4. المخللات: تتوفر مجموعة متنوعة من المخللات المميزة التي تضيف نكهة مميزة لوجباتك. 5. اللحوم المجمدة: تشمل اللحوم المفرومة والمقطعة والبرجر والنقانق والكباب المجمدة لسهولة التخزين والاستخدام. 6. الزيوت: تجد مجموعة متنوعة من أنواع الزيوت المستخدمة في الطهي والقلي والتحميص. 7. ياميش رمضان: تشمل مجموعة من الحلويات والمعجنات التقليدية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من تجربة رمضان. 8. الجبن ومشتقات الألبان: توفر مجموعة من الأصناف اللذيذة من الجبن واللبن والزبادي والقشدة.

أماكن معارض أهلاً رمضان 2024

توجد الكثير من المعارض تم بدايتها في يوم 15 من فبراير الماضي 2024، وبكل محافظة يوجد عن ما لا يقل عن 15 معرض.