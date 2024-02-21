عشان تلحق تشتري خزين رمضان “تبكير راتب شهر فبراير بعد الزيادة 2024” ساعات فقط على الصرف

الكثير من المواطنين في تلك الفترة الجارية يظل يتساءلون عن كل ما يخص راتب شهر فبراير بعد الزيادة 2024، فمن الجدير بالذكر أنه يترقب الحصول على الرواتب الخاصة بهذا الشهر الجاري من فبراير جميع المواطنين الذين يقومون بالعمل بالقطاع العام والخاص هذا بجانب أنهم يتساءلون عن تفاصيل تلك الزيادة المقررة، ومن الجدير بالذكر أن تلك الرواتب يعتمد عليها جميع الأشخاص حتى يقوم بشراء كل ما يحتاجونه من متطلباتهم الشهرية، لذا يرتفع البحث عن موعد صرف تلك الرواتب، وفيما يلي سوف نتعرف سويًا على كل هذه التفاصيل.

راتب شهر فبراير بعد الزيادة 2024

لا يزال الاشخاص يتساءلون عن كل ما يخص راتب شهر فبراير بعد الزيادة 2024 ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية قالت إن الزيادة سيتم صرفها مع شهر مارس 2024، ومن المعروف أيضا أن تلك الرواتب الخاصة في شهر فبراير الجاري سيتم صرفها بداية من اليوم 22 من فبراير 2024 وسيكون الصرف مستمر حتى اليوم الذي يوافق 28 من فبراير 2024.

زيادة الحد الأدنى للأجور

بعدما قمنا بالإشارة إلى كل ما يخص راتب الشهر الجاري من فبراير 2024 عقب الزيادة يمكن أن نقول أنه قد بين السيسي أن الأجور تمت زيادة الحد الادنى الخاص بها للعاملين بالدولة وهذه بمعدل 50% بيكون 6000 جنيه مصري كذلك أن ذلك القرار سيتم تنفيذه من الشهر من مارس 2024، كذلك أن تلك الزيادة الخاصة بأجور العاملين ستكون بين 1000 حتى 1200 جنيه شهري كذلك أن هذا يكون تبعا للدرجة الوظيفية.