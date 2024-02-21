ألحق احجز الآن … شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024 وأماكنها

يتساءل المواطنين عن كيفية حجز شقق الاسكان الاجتماعي حيث اعلنت وزارة الإسكان عن شقق جديدة والتي تم طرحها في مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، كما انه تم الاعلان عن الأراضي في بعض المحافظات ومن خلال مقالنا سنتعرف على شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024 وأماكنها.

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي

يرغب الكثير من المواطنين حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، قد أعلنت بأن الإعلان الجديد سيتم بداية حجزها في الربع الأول من عام 2024م، خلال بداية شهر مارس القادم ومن أهم شروط الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، من بينها:

أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم لحجز الشقق هو 21 عام اما إذا كان الشخص المتقدم من أصحاب المعاشات وتجاوز سنه ال75 عام، فسوف يرفض طلبه.

لابد من ان يكون من ضمن الغير مستفيدين بأي شقق تابعة للاسكان حصل عليها المتقدم.

عدم الاستفادة من اراضي الاسكان من قبل.

الحد الأدنى لراتب المتقدم هو 2700 جنيه والحد الأقصى للراتب هو 7000 جنيه.

يتم التقديم على شقق الإسكان في المحافظة التابعة له.

ما هي أماكن حجز شقق الإسكان الاجتماعي

يوجد عدد كبير من أماكن حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، والتي من بينها:

مدينة بدر.

مدن حدائق العاصمة الجديدة.

مدينة أكتوبر الجديدة.

مدينة مايو.

برج العرب الجديدة.

سوهاج الجديدة.

أسيوط الجديدة.

اسوان الجديدة.

ما هي الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي