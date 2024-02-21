طريقة الاستعلام عن قيمة الزيادة الجديدة على الرواتب 2024 “مبروك عليك الزيادة ياعمنا”

هناك مواطنين عديدة تتساءل عن خطوات الاستعلام عن قيمة الزيادة الجديدة على الرواتب 2024، كذلك أنه يتم التساؤل من جانب الأشخاص حول موعد صرف الرواتب الخاصة بالشهر الحالي من فبراير 2024 ومن المعروف أن هناك مواطنين عديدة تتساءل ما إن كانت الزيادة سوف يتم صرفها مع تلك الرواتب الخاصة بشهر فبراير الجاري أم أنه سوف يتم الصرف مع الشهر القادم من مارس 2024، هذا ما بينته وزارة المالية المصرية، وفيما يلي في هذا المقال سوف نوضح لكم التفاصيل.

الاستعلام عن قيمة الزيادة الجديدة على الرواتب 2024

الكثير من الاشخاص يتساءلون عن الخطوات اللازمة لكي يتم الاستعلام عن تلك القيمة الخاصة بالزيادة المقررة على الرواتب ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن ان يتم الاستعلام من خلال السير على النقاط التالية:

في البداية لابد أن تقوم بالانتقال إلى الموقع الالكتروني الذي يتعلق بهيئة التأمينات وهذا من خلال السير على هذا الرابط، من ثم تسجيل الدخول بالموقع.

بعد ذلك عليك كتابة اسم صاحب المعاش.

بعدها عليك أن تقوم بالنقر على زر استعلام ومن ثم سوف تتمكن من التعرف على القيمة الخاصة بالزيادة بعدما تتبع تلك الخطوات السابقة.

موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024

لا يزال البحث مستمر من قبل المواطنين فيما يخص صرف الرواتب الخاصة بالشهر الجاري فبراير 2024 وتجدر الإشارة بأن وزارة المالية المصرية بينت أن الصرف سيكون بداية من اليوم الثاني والعشرين من فبراير 2024 حتى اليوم الثامن والعشرون من فبراير 2024.