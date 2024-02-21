قرب لونوا البيض … ما هو موعد شم النسيم 2024 وأشهر الأكلات المصرية

يتساءل المصريين عن موعده انه هو من ضمن أحد أقدم الأيام عند المصريين ويتم الاحتفال به من قبل المسيحية، وان يوم شم النسيم ليس يوم ديني، و لا علاقة له بالأديان ولا المعتقدات الدينية ويختلف الموعد كل عام ومن خلال مقالنا سنتعرف على ما هو موعد شم النسيم 2024 وأشهر الأكلات المصرية.

يوم شم النسيم

تم الاحتفال به منذ أكثر من 2700 سنة قبل الميلاد، وهو من كلمة (شمو) وهي في الأصل كلمة هيروغليفية، ويعتبر هو بداية قدوم الربيع عند المصريين وبداية الحياة، تتفتح فيه زهور الربيع وتخرج الأرض فيه حصادها.

موعد شم النسيم 2024

كما انه ليس يوم دينى كما يعتقد البعض انه فصل حصاد الزرع، وتتكاثر فيه جميع الكائنات الحية، و تزدهر فيه الأرض بالطبيعة وان موعد يوم شم النسيم لعام 2024 سيكون موافق ليوم الاثنين 6 ابريل 2024، ولم يتم الاحتفال به سبب انهم سيكونوا صيامين في هذا اليوم.

اكلات يوم شم النسيم

يتم تناول به البيض المسلوق كما انه يتم سلق البيض وتلوينه بالوان جميلة ورسومات تدل على الربيع ويتم تناول الفسيخ أحد أشهر المأكولات عند المصريين وهو يتكون من سمكة يتم وضعها في الملح لمدة زمنية طويلة، ويتم إخراجها وتنظيفها ويمكن ان يتم تناول الرنجة او السردين وبعض من الاسماك المالحة ويتم تناوله مع البصل.

كما انه يتم الاحتفال بفصل الربيع ويتم الخروج للمتنزهات والحدائق والاستمتاع بالطبيعة ويتم تجمع كل من الاصدقاء والاصحاب في هذا اليوم وتتفتح في هذا اليوم الازهار