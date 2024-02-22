حمل pdf نتائج الثالث المتوسط موقع نتائجنا 2024 “ظهرت الان بجميع المحافظات العراقية”

نتائج الثالث المتوسط موقع نتائجنا 2024، والتي أعلنت المواقع عن رفع نتائج الثالث المتوسط 2024 بقوائم المحافظات العراقية، والتي قد انتهت الوزارة من مراجعة وتدقيق أوراق الطلاب في كافة المحافظات العراقية وانه بالفعل سوف ترفع النتيجة غدا على جميع المواقع المتخصصة في إعلان النتائج بالعراق وهو ما سوف نوفره إليكم عبر موقعنا البديل الاخبارى .

نتائج الثالث المتوسط موقع نتائجنا 2024

انتهى طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 31 يناير الماضية ، وتقوم الوزارة منذ ذلك الوقت في إنهاء تصحيح جميع أوراق الطلاب وتم إعلانها اليوم وفقا لما صرح به احد كبار المسؤولين في وزارة التربية العراقية انه تعلن ف صباح يوم 22 فبراير 2024 على كافة المواقع ومنها موقع نتائجنا والذي هو متخصص في إعلان نتائج الطلاب في العراق قي جميع المراحل التعليم ، والجدير بالذكر انه ايضا تعلن غدا نتائج السادس الاعدادى في نفس التوقيت ، ولذلك يشهد الموقع على ضغط كبير من قبل الطلاب من اجل الاستعلام عن نتائجهم ومن هنا وفرنا اليك رابط سريع لاستعلام إلكترونيا عن نتائج الثالث المتوسط.

رابط نتائج الثالث المتوسط

نقدم إليك رابط مباشر لاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط والتي أعلنت خلال ساعات الماضية على عدة روابط منها رابط نتائج الثالث المتوسط موقع نتائجنا التالي:

قم بزيارة موقع نتائجنا.

اختار نتائج الثالث المتوسط.

حدد المحافظة الخاص بك.

انقر على زر التحميل الموجود بجوارها.

انتظر قليلة حتى يتم تحيل ملف النتيجة إليك.

ابحث عن اسمك وسط قائمة الكشوفات الخاصة بمحافظتك.

تم ايضا اعتماد نتائج السادس الاعدادى بالعراق فى كافة المدن العراقية فى صباح اليوم على نفس رابط موقع نتائجنا التعليمي والذي يتيح اليهم خدمة الاستعلام وتحميل النتيجة pdf مثل باقى المراحل التعليمية ، وبذلك تكون أنهت وزارة التربية العراقية من إعلان نتائج جميع المراحل التعليمية عدا المهني والذي يعلن خلال الساعات المقبلة بشكل مؤكد.