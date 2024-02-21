أماكن معارض أهلا رمضان … تخفيضات وعروض على السلع الغذائية في الشهر الكريم 2024

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يبحث الكثير عن الأماكن بيع السلع الرمضانية حيث يقام معارض أهلا رمضان في عدد من المحافظات ومنها محافظة القاهرة، والإسكندرية، والقليوبية، والفيوم، وجميع محافظات مصر، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تخفيضات وعروض على السلع الغذائية في الشهر الكريم 2024.

أماكن معارض أهلا رمضان في مختلف المحافظات

يوجد عدد كبير من المعارض والتي تقام في جميع المحافظات والتي تتميز بانها تقدم عدد كبير من المنتجات والتي يحتاجها كل بيت وانها تقدم أكبر العروض والتخفيضات على السلع الغذائية خلال تلك الشهر ومن ضمن الاماكن:

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة القاهرة

منطقة حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.

توجد بمنطقة المنيل في حي مصر القديمة.

في منطقة زهراء المعادي.

كما توجد في ميدان الباشا بحي مصر القديمة.

منطقة ميدان الحرية في المعادي.

توجد في منطقة شارع 9 بالمقطم.

منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

شارع المأمون بمدينة نصر بالمنطقة الشرقية.

حي الموسكي من المنطقة الشرقية.

أماكن معارض أهلاً رمضان 2024 في محافظة الأسكندرية

يوجد اماكن متعد تم القيام بها في اماكن المعارض ومنها:

المول التجاري بمحطة مصر، حي وسط.

توجد في مجمع الأزاريطة في حي وسط.

كما انها توجد في حي العجمي.

مجمع وهدان بالمنشية.

يوجد المعرض في مجمع استهلاكي أبو العباس في حي جمرك.

مجمع علي القطا في جليم حي شرق.

مجمع استهلاكي كمال الجويلي بطريق الحرية حي شرق.

أبو السيوف بحي المنتزة أول.

محمد نجيب سيدي بشر حي المنتزة أول.

أبو قير حي المنتزة أول.

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة الفيوم