تحديث جديدة للعبة إي فوتبول إصدار 2024 v3.3.1eFootball للحصول علي صفقة القرن ... "حدثها الآن متضيعش وقت"

لا يتبقى إلا القليل على تحديث ‏2024 v3.3.1‏eFootball ومن المعروف أن هذه اللعبة تعتبر من أشهر الألعاب الرياضية المختصة بكرة القدم والتي لها شعبية كبيرة جدا خاصة بين الشباب من محبي خوض المباريات وعشاق الساحرة المستديرة ودائما ما تفاجئنا شركة كونامي العالمية بعمل تحديثات مستمرة للعبه eFootball، ونجد أنه لم يمر فترة قليلة على التحديث الأخير الخاص بلعبه إي فوتبول، حيث كان التحديث الأخير هو 3.1.1.2024 eFootball، وها هي من جديد شركة كونامي تعلن بأن هناك تحديثا جديد للعبة، وفقا للتصريح الصادر عنها على الموقع الرسمي الخاص بها، تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

موعد تحديث ‏2024 v3.3.1‏ لعبة إي فوتبول

في هذا السياق أوضحت شركة كونامي عبر الموقع الرسمي الخاص أن هناك تحديث جديد سوف يجعل اللاعبين يشعرون بمزيد من الإضافات المميزة التي تجعل لعبة بيس أكثر إثارة وتشويق من حيث شكل اللعبة داخلياً بخلاف الإضافات ومن المقرر أن يضم هذا التحديث قوائم جديدة لطرق لعب مختلفة، هذا طبعا بخلاف وسائل متنوعة لتطوير الأداء، وأوضحت شركة كونامي بالتحديد موعد حزمه التحديث المقبلة على أن يكون هذا غدا الخميس الموافق 22 من فبراير لعام 2024، وأكدت أن هذا التحديث سوف يضم العديد من التراخيص والأندية، مع الشكر الكامل لدعم محبيها المستمر لها، وإليكم عدة أمور هامة بخصوص التحديث:

أولا: جميع اللاعبين الذين سوف يقومون بتثبيت الإصدار الجديد للعبه بتاريخ 26/2 من عام 2024 وهذا في تمام الساعة 1:59 التوقيت العالمي طبقا للتوقيت العالمي الموحد، سوف يكون لهم الحق في الحصول على فرصة الصفقة.

ثانيا: لابد على اللاعبين بعض القيام بتحديث اللعبة للإصدار الجديد v3.3.1 أن يقوموا بالعمل على تسجيل الدخول إلى اللعبة، والانتقال إلى صندوق الوارد وهذا في تاريخ 26 يناير من أجل المطالبة بفرصة الصفقة.

ثالثا لا يزال الوقت متاح للحصول على فرصة الصفقة، وهذا حتى تاريخ 29 يناير، وذلك حتى تمام الساعة 01:59 طبقا للتوقيت العالمي الموحد.

طريقة تحميل لعبة إي فوتبول بيس eFootball التحديث الجديد



هناك بعض الخطوات السهلة والسريعة التي يمكن أن يتم إتباعها لتحميل لعبة بيس: