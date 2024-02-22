رمضان داخل “اسعار الدواجن اليوم 2024” بعد التراجع الرهيب .. ألحقي اشتري وخزني

تتزايد عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل العديد من المصريين عن اسعار الدواجن اليوم حيث تعتبر الدواجن من أهم السلع الغذائية التي يتم تخزينها لشهر رمضان المبارك من قبل المصريين والاعتبار الدواجن ايضا هي المتحكمة في أسعار البيض والذي يعتبر ايضا من اهم السلع الغذائية ومع هبوط سعر الدولار يأمل الناس انخفاض أسعار الدواجن ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على الاسعار الاخيرة التي تم تسجيلها للدواجن تابعوا معي.

اسعار الدواجن اليوم 2024

توقع المصريون انخفاض في أسعار الدواجن والبيض بسبب هبوط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وكان ينتظر الناس الاطلاع على أسعار منخفضة للدواجن وعلى عكس توقعات المصريين تم ارتفاع سعر الدواجن لليوم الثاني على التوالي ويأتي ذلك بسبب موجة البرد التي تساهم بشكل كبير في زيادة سعر الدواجن في المزارع حيث تم ارتفاع سعر الدواجن في الأسواق للمستهلك حتى يسجل سعر الكيلو الواحد من الدواجن من 100 ل 105 جنيه حيث ارتفعت ايضا سعر الدواجن في تسليم أرض المزرعة حتى تم تسجيلها من 90 ل 92 جنية أما عن السعر المستهلك فيختلف من محافظة إلى أخرى حيث سجل سعر البيض الان في الاسواق الى 146 جنيه لكرتونة البيض الابيض في المزرعة وسجلت للمستهلك 160 جنيه حيث يبلغ الان سعر كرتونة البيض البلدي 145 جنيه إلى أن تصل للمستهلك ب 165 جنيه وكرتونة البيض الاحمر سجلت 146 جنيه وتصل الى المستهلك ب 160 جنيه.