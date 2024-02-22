ساعات فقط تفصلنا عن موعد صرف زيادات رواتب شهر فبراير 2024 !! .. حسبت هتقبض كام ولا لسه

يتساءل عن موعد صرف زيادات رواتب شهر فبراير عدد كبير من الأشخاص فمن المعروف أن الصرف الخاص بتلك الرواتب يقترب كثيرا منا ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية قد نوهت عن هذا الموعد الخاص بالصبر وقد قالت ان الصرف يكون مستمر حتى خمسة ايام وتجدر الإشارة بأن صرف الرواتب يكون حدث شهري يترقبه الكثير من المواطنين بالعالم، إذ إن العاملون يقوم بتلقي الرواتب مقابل جهودهم وانهم قد عملوا بالشهر السابق ويعد صرف الرواتب واحد من أبرز الأحداث المالية المؤثرة بصورة كبيرة على حياة الأشخاص إذ إنه يكون بالمساهمة في تلبية متطلباتهم الأساسية وفيما يلي سوف نوضح لكم موعد الصرف.

موعد صرف زيادات رواتب شهر فبراير 2024

قامت الوزارة بتحديد المواعيد الخاصة بصرف رواتب شهر فبراير اذ انها قالت انه سوف يتم الصرف بدءا من يوم الخميس الذي يكون موافق 22 من شهر فبراير الحالي من العام الجاري 2024 حتى اليوم الذي يوافق 28 من فبراير 2024، كذلك أن الكثير من الأشخاص يشعرون بالارتياح حينما يتم صرف الرواتب الخاصة بهم فيستطيعون تلبية متطلباتهم وأيضا متطلبات الأسرة ويمكن أن يكون هذا الحدث له تأثير إيجابي عليهم وكذلك على الاقتصاد المحلي، إذ إنه يكون بالمساهمة في رفع الأنفاق.

متى تصرف الزيادة الجديدة

بعدما تعرفنا على كل المواعيد الخاصة بالصرف الذي يتعلق برواتب شهر فبراير الحالي، نقول إنه قد بين الرئيس السيسي أن الزيادة الجديدة سيتم صرفها بمعدل 50% وسيتم صرفها مع رواتب شهر مارس القادم 2024م.