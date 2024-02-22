“عشان التاجر ميضحكش عليك “الاستعلام عن نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024 عبر بوابة مصر الرقمية

الاستعلام عن نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024 في شهر مارس 2024، تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة واسعة من السلع الغذائية لحاملي البطاقات التموينية، بالإضافة إلى ذلك توفر الوزارة جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق الأخرى، هذا الإجراء يسهم في تخفيف العبء المالي عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.

الاستعلام عن نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024

في شهر مارس 2024، تتمثل حصة الفرد في بطاقة التموين في 50 جنيهًا فقط حتى الفرد الرابع، حيث يحصل الفرد الخامس وما بعده على سلع تموينية بقيمة 25 جنيهًا للفرد، وتقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة في أكثر من 42 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية.

من ضمن السلع المتوفرة في شهر مارس 2024 وأسعارها المقررة: