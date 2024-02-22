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“عشان التاجر ميضحكش عليك “الاستعلام عن نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024 عبر بوابة مصر الرقمية
الاستعلام عن نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024 في شهر مارس 2024، تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة واسعة من السلع الغذائية لحاملي البطاقات التموينية، بالإضافة إلى ذلك توفر الوزارة جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق الأخرى، هذا الإجراء يسهم في تخفيف العبء المالي عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.
الاستعلام عن نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024
في شهر مارس 2024، تتمثل حصة الفرد في بطاقة التموين في 50 جنيهًا فقط حتى الفرد الرابع، حيث يحصل الفرد الخامس وما بعده على سلع تموينية بقيمة 25 جنيهًا للفرد، وتقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة في أكثر من 42 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية.
من ضمن السلع المتوفرة في شهر مارس 2024 وأسعارها المقررة:
- سكر معبأ بوزن 1 كيلوجرام بسعر 12.60 جنيهًا.
- زيت خليط بوزن 800 ملليتر بسعر 30 جنيهًا.
- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.
- مكرونة بوزن 800 جرام بسعر 14.00 جنيهًا ومكرونة بوزن 400 جرام بسعر 7 جنيهات.
- عدس مجروش بوزن 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.
- فول معبأ بوزن 500 جرام بسعر 9.00 جنيهات.
- دقيق معبأ بوزن 1 كيلوجرام بسعر 18.00 جنيهًا.
- مسلى صناعي بوزن 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.
- شاي ناعم بوزن 40 جرام بسعر 5 جنيهات.
- صلصة بوزن 300 جرام بسعر 8 جنيهات.
- تونة مفتتة بوزن 140 جرام بسعر 18 جنيهًا.
- مربى أنواع بوزن 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.
- جبنة بوزن 250 جرام بسعر 7.50 جنيهات وجبن أبيض بوزن 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.
- مسحوق أتوماتيك بوزن 800 جرام بسعر 25 جنيهًا ومسحوق عادي يدوي بوزن 800 جرام بسعر 16 جنيهًا.
- صابون غسيل بوزن 125 جرام بسعر 3 جنيهات وصابون تواليت بوزن 125 جرام بسعر 7.50 جنيهات.
- لبن جاف بوزن 125 جرام بسعر 25.5 جنيهًا.
- خل 5% بوزن 900 ملليتر بسعر 6 جنيهات وكيس ملح طعام بوزن 300 جرام بثمن 1.25 جنيه.
- بار حلاوة طحينية سادة بوزن 40 جرام بسعر 3 جنيهات وكيس سائل غسيل أواني بوزن 80 جرام بثمن 3 جنيه.
- بسكويت سادة بوزن جنيه ونصف وبسكويت أنواع بسعر 2.75 جنيه وبسكويت أنواع بسعر 3 جنيهات.
- طحينة بيضاء بوزن 140 جرام بسعر 3.75 جنيهات وقهوة سريعة الذوبان بوزن 18 جرام بسعر 4 جنيهات.