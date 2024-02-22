زيادة حتى 100 الف دينار “موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 شهر فبراير”

تداولت العديد من الأخبار حول تأجيل موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر فبراير 2024 حيث كان من المقرر أن يتم صرف الرواتب في اليوم السبت الموافق 4 فبراير 2024 وهو الموعد الشهري المعتاد لصرف الرواتب ولكن تم تأجيل صرف الرواتب إلى يوم الأحد 5 فبراير 2024.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 شهر فبراير

هذا التأجيل أثار اهتمام الكثير من المواطنين الذين يعتمدون على رواتبهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مما دفعهم إلى البحث والاستفسار عن الموعد الرسمي لصرف الرواتب الخاصة بفئة المتقاعدين ويأتي هذا التأجيل في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد والتي قد تؤثر على جدول صرف الرواتب وتقديمها في الوقت المحدد لذا يجب على المواطنين الانتباه إلى التحديثات الرسمية المقدمة من الجهات الرسمية المعنية بصرف الرواتب والتي توفر المعلومات الدقيقة والمحدثة حول المواعيد الرسمية لصرف الرواتب وتجنب الاعتماد على الأخبار غير المؤكدة.

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