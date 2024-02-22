من ضمنهم محمد رمضان “أسماء ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2024” .. جنن الفنانيين

يبحث الكثير من محبي ومتابعي برنامج رامز جلال في رمضان عن أسماء ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2024 حيث تم تسريب أسماء الكثير من النجوم ولاعبي كرة القدم والمشاهير الذين قاموا بتصوير حلقات برنامج رامز جلال الجديد خلال شهر رمضان 2024 ، ويستمر رامز جلال في تقديم برنامج المقالب الأشهر كل رمضان عبر شاشة قناة ام بي سي وهو من أعمال هيئة الترفية السعودية وخلال السطور التالية نكشف عن جميع أسماء النجوم في برنامج رامز جلال في رمضان القادم.

أسماء ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2024

تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأخبار حول أسماء ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2024 وإليكم الأسماء المتوقع ظهورها في برنامج رامز جلال القادم خلال شهر رمضان 2024.

كابتن رضا عبدالعال.

كابتن أحمد حسام ميدو.

النجمة حنان مطاوع.

النجم يوسف ماجد الكدواني.

النجمة غادة ابراهيم.

الفنان محمود العسيلي.

النجم عمرو يوسف.

النجمة شيرين رضا.

النجمة ميان السيد.

اللاعب أحمد سيد زيزو.

اللاعب امام عاشور.

ما هو اسم برنامج رامز جلال الجديد 2024؟

بعد معرفة أسماء مشاهير وضحايا برنامج رامز جلال الجديد يبحث الكثير من المشاهدين وجمهور برنامج رامز جلال على مدار السنوات الماضية عن اسم برنامج رامز الجديد في شهر رمضان 2024 حيث تم تسريب اسم البرنامج الجديد في رمضان 2024 بعنوان “رامز قفل اللعبة” وقد تم تصوير جميع حلقات البرنامج في المملكة العربية السعودية خلال الشهر الماضي.