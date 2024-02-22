جدول اجازات الطلاب بالترم الثاني 2024 “هنـــا” .. أكثر من 10 إجازات رسمية للطلاب

يشهد اليوم السبت انطلاق الفصل الدراسي الثاني لعام 2024 في جميع أنحاء الجمهورية، بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول حيث أنهت جميع المدارس استعداداتها لاستقبال الطلاب بكل انسيابية وجاهزية ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 لكافة المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

جدول اجازات الطلاب بالترم الثاني 2024

بمناسبة العديد من الأحداث الرسمية، بما في ذلك عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء وشم النسيم وعيد العمال من جانب آخر أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي أن جميع المواد التعليمية والتدريبية متاحة على موقع الوزارة الإلكتروني للصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية التعلم وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية تشمل هذه المواد شرحا مبسطا للمفاهيم الرئيسية لتعميق فهم الطلاب وتدريبهم على أنواع مختلفة من الأسئلة وتقدم نهاية كل وحدة دراسية عددا كبيرا من الأسئلة لقياس مدى تحقيق الطلاب للأهداف التعليمية جهود العاملين في التطوير المناهج وتنمية المواد مشيرا إلى أهمية توفير هذه المواد والتدريبات الإلكترونية في تخفيف العبء عن أولياء الأمور.

متي ينتهي الترم الثاني بالمدارس في مصر

تهدف هذه الخريطة إلى توضيح المواعيد الرئيسية للعام الدراسي الحالي 2024 وتشمل جميع المراحل التعليمية في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات وأكدت الوزارة أن العام الدراسي الحالي سيتكون من 35 أسبوعا من الدراسة الإجمالية.