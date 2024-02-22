فاضل أيام بسيطة “نصيب الفرد على بطاقة التموين 2024” .. مبروك عليك ياعم الزيت والسكر

بداية شهر فبراير 2024 يشهد البحث عن أسعار السلع التموينية ارتفاعا من قبل المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية يأتي هذا الاهتمام المتزايد في ظل الاستعداد لصرف التموين للشهر الجديد حيث ينظر إلى التموين كمصدر أساسي للحصول على السلع الأساسية بأسعار مناسبة في ظل الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الأخرى في الأسواق التجارية.

نصيب الفرد على بطاقة التموين 2024

أكدت الوزارة أن نصيب الفرد من السكر سيكون كيلو واحد على الأقل وحتى 6 كيلو على البطاقة الواحدة بينما زجاجة واحدة من الزيت بسعة 800 مللي لكل فرد وبالأنباء المتداولة حول احتمال زيادة الأسعار نفت الوزارة هذه الشائعات وأكدت عدم وجود أي زيادة في الأسعار خلال الشهر الحالي مؤكدة على استمرار صرف المعونات وفقا للمعتاد حيث سيتم توفير مبلغ 50 جنيها لكل فرد بالإضافة إلى توفير 150 رغيف خبز لكل فرد على البطاقة التموينية.

أسعار السلع التموينية 2024

– كيلو السكر المعبأ بسعر 12.60 جنيه.

– زيت الخليط بسعر 30 جنيه للعبوة البالغة 800 جرام.

– الأرز المعبأ بسعر 30 جنيه للكيلو.

– المكرونة بسعر 6.5 جنيه للعبوة البالغة 400 جرام وبسعر 13 جنيه للعبوة البالغة 800 جرام.

– كيس الفول بسعر 9 جنيهات للعبوة البالغة 500 جرام.

– كيس العدس المجروش بسعر 21 جنيه للعبوة البالغة 500 جرام.

– الدقيق المعبأ بسعر 18 جنيه للكيلو.

– الجبنة المعلبة بسعر 15 جنيه للعبوة البالغة 500 جرام.

حقيقة زيادة نصيب الفرد على تموين شهر مارس 2024

لن يتم الإعلان بشكل رسمي عن زيادة نصيب الفرد في هذا الشهر المقبل، ولكن من المؤكد بأنه سوف يتم صرف سلع بقيمة 50 جنية لكل فرد على بطاقة التموين.