الراعي الرسمي لمسلسلات رمضان “تردد قناة MBC مصر 2024” نزلها من دلوقتي واستعد للمشاهدات

تعتبر مجموعة قنوات MBC واحدة من أبرز المجموعات التلفزيونية على النايل سات حيث تحظى بشعبية كبيرة ونسبة مشاهدة عالية في العالم العربي تتميز هذه القنوات بتقديم محتوى متنوع ومميز يشمل البرامج الإخبارية والبرامج الترفيهية والمسلسلات والأفلام مما يجعلها محطة ترفيهية مفضلة للكثيرين.

تردد قناة MBC مصر

تتمتع بمكانة بارزة ضمن القنوات التلفزيونية في العالم العربي حيث تقدم محتوى متنوع وجذاب يشمل مسلسلات عربية ومصرية إلى جانب مسلسلات هندية تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين بالإضافة إلى ذلك تتميز القناة بعرض مجموعة متنوعة من البرامج الإخبارية المميزة

تردد قناة MBC مصر على النايل سات:

التردد:11470

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة MBC مصر على العرب سات:

التردد:11270

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ:6/5

معلومات عن قناة MBCمصر

يسر موقع إيجي كافية أن يقدم لكم اليوم خدمة البث المباشر لقناة إم بي سي مصر والتي تعتبر واحدة من أهم القنوات في العالم العربي بمحتواها المميز والحصري تتميز قناة MBC Masr بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات العربية والمصرية بالإضافة إلى مسلسلات هندية مشهورة وعروض إخبارية مميزة مثل برنامج الإعلامي الشهير عمرو أديب تعتبر MBC Masr من القنوات الرائدة التي تقدم محتوى فريدا ومتميزا حيث تسعى دائما لتحديث ترددها لضمان جودة البث العالية من حيث الصوت والصورة تعتبر القناة جزءا من مجموعة MBC العريقة والتي تضم العديد من القنوات المميزة والحصرية