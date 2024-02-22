بعد تحديد مواعيد الامتحانات النهائية “متى ينتهي العام الدراسي 2024؟” .. الوزارة توضح

عدد كبير جدا من الطلبة والطالبات يريدون التعرف على موعد انتهاء السنة الدراسية 2024 فقد تم تحديد هذا الموعد من جانب وزارة التربية والتعليم، كذلك أنه قد تم تحديد موعد انتهاء الترم الثاني 2024 ومن الجدير بالذكر أن هذا الترم قد بدأ منذ يوم الأحد الماضي الذي كان موافقا الحادي عشر من فبراير 2024، وفيما يلي سوف نتعرف سويا على الموعد الخاص بانتهاء العام الدراسي الجاري 2024 على حسب ما بينته الوزارة.

متى ينتهي العام الدراسي 2024

انه مع انطلاق الترم الثاني من السنة الدراسية الجارية يقوم عدد هائل للغاية من الطلبة والطالبات بالتساؤل عن موعد انتهاء السنة الدراسية الجارية 2024، وكذلك موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكل من الجامعات والمدارس ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قامت بتحديد تلك المواعيد الخاصة ببدء الاختبارات من بين الخطة الزمنية للسنة الدراسية الحالية 2024 اذ ان المدارس سوف تقوم بالبدء بعقد الامتحانات الخاصة بها لجميع المراحل وايضا لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي في يوم السبت الذي سوف يكون موافقا الخامس والعشرون من مايو 2024.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية 2024

من الجدير بالذكر أن الوزارة قد بينت أيضا الخطة الزمنية للسنة الدراسية الحالية أن الاختبارات الدبلومات الفنية سوف تكون في اليوم الذي يوافق الأول من يونيو 2024 وسوف يتم الكشف عن تلك الجداول الخاص باختبارات نهاية السنة الدبلومات الفنية في الأيام القادمة، ومن الجدير بالذكر أنه من المفترض أن يتم بدء اختبارات الثانوية العامة في يوم السبت الذي يكون موافقا الخامس عشر من يونيو 2024 وسوف يتم الكشف عن الجدول أيضا في الأيام القادمة ومن الجدير بالذكر أيضا أن الوزارة قد أوضحت أن السنة الدراسية 2024 سوف يتم الانتهاء منها في شهر يونيو 2024 م.