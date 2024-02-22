زيادة جديد قدرها 50% .. أعرف حالًا تاريخ صرف الرواتب 2024 بعد التبكير + جدول الصرف الرسمي

تاريخ صرف الرواتب 2024شهدت محركات البحث إقبالا كبيرا من المواطنين الباحثين عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، وتساءلوا عما إذا كانت الزيادة التي أعلن عنها الرئيس السيسي مضمونة أم لا، يذكر أن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 هو يوم الخميس الموافق 22 فبراير الجاري، حيث سيتم صرف المرتبات لجميع العاملين بالدولة، وفي إطار تلك الإجراءات الاجتماعية السريعة التي وجه بها الرئيس السيسي سابقا، تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وأكد الرئيس على زيادة مرتبات جميع العاملين بالدولة بمقدار لا يقل عن 1000 إلى 1200 جنيه، مع تفاوت الزيادة حسب الدرجة الوظيفية.

تاريخ صرف الرواتب 2024

أعلنت وزارة المالية عن تحديد خمسة أيام في كل شهر لصرف رواتب العاملين والمستحقات المالية الخاصة بهم بالإضافة إلى ثلاثة أيام في كل شهر لصرف متأخرات المستحقات، وتم تنظيم هذه الجداول بمراعاة الأيام الرسمية للإجازات والعطلات.

اماكن الصرف

من خلال جميع فروع البنوك.

عبر فروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأيضا من خلال ماكينات الصرف الآلي “ATM”.

حقيقة زيادة المعاشات

من المهم أن نذكر أن معاشات شهر مارس 2024 ستشهد تطبيق زيادة جديدة، وذلك في إطار الحزم الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن هذه الزيادة زيادة نسبتها 15٪ في المعاش لحوالي 13 مليون مواطن بتكلفة تقدر بنحو 74 مليار جنيه مصري، ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة خلال هذا العام 55٪ من قيمة المعاش الأصلي المستحق، وسيتم تخصيص مبلغ يصل إلى 41 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2024/2025.