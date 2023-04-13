جدول امتحان الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية، يبحث الطلاب واولياء الامور عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في جميع المحافظات حيث كانت قد أعتمدت وزارة التربيه والتعليم والتعليم الفني عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس اللغات، ومن خلال موقع البديل سنوفيكم بجداول الامتحانات لجميع صفوف النقل والشهادة الاعدادية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الإبتدائية والإعدادية

أعتمدت وزارة التربيه والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية وجاء الجدول كالتالي:

يوم السبت الموافق 20 من شهر مايو 2023، امتحان مادة اللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأحد الموافق 21 من شهر مايو 2023، امتحان مادة الهندسة ومادة التربية الدينية.

يوم الاثنين الموافق 22 من شهر مايو 2023، امتحان مادة اللغة الانجليزية، ومادة التربية الفنية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر مايو 2023، امتحان مادة الجبر والإحصاء.

يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر مايو 2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الخميس الموافق 25 من شهر مايو 2023، وهو امتحان مادة العلوم.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ان يكون موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل حيث يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائى وحتي الصف الثاني الثانوي بداية من يوم 5 مايو 2023 وذلك بعد اداء امتحانات شهر فبراير وشهر مارس وشهر ابريل، وبعد ذلك تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية كما ذكرنا في السطور السابقة، وبعد ذلك امتحانات الدبلومات الفنية من يوم 5 مايو 2023.