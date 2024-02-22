ساعات فقط على بداية الصرف “الاستعلام عن رواتب الموظفين شهر فبراير 2024” + قيمة الزيادة الجديدة

الاستعلام عن رواتب الموظفين شهر فبراير ازدادت معدلات البحث على محرك البحث الشهير “جوجل” عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير، وذلك بعد إعلان وزارة المالية عن جدول مرتبات فبراير 2024 وموعد صرف الرواتب بالزيادة الجديدة للمعلمين والعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية، الموظفون يتساءلون عما إذا كانت الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية ستطبق، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 الاف جنيه، وقد أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات فبراير لمختلف الوزارات والهيئات حيث أكدت وزارة المالية المصرية أن القرارات الخاصة بالزيادة الجديدة وقرارات الحماية الاجتماعية المقترحة من قبل رئيس الجمهورية ستطبق بدءا من شهر مارس 2024.

الاستعلام عن رواتب الموظفين شهر فبراير 2024

وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف رواتب شهر فبراير الحالي دون أي زيادات، مشيرة إلى أن قرارات رئيس الجمهورية ستتطلب مصادقة مجلس النواب خلال جلسته القادمة، فإنه من المقرر بدء صرف رواتب شهر فبراير 2024 يوم الخميس الموافق 23 فبراير الحالي، وسيستمر صرف الرواتب لمدة 5 أيام متتالية حتى يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير، تعمل الحكومة المصرية بجهود مضاعفة على زيادة وتحسين الدخل لجميع العاملين والموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، وتم زيادة الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى زيادة أجور جميع العاملين بالدولة بمقدار يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه، وفقا للدرجة الوظيفية لكل موظف.

جدول المرتبات بعد زيادة الحد الأدنى للأجور