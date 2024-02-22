الناس تعبت من الانتظار “موعد صرف رواتب الموظفين شهر فبراير 2024” + قيمة الزيادة الجديدة

موعد صرف رواتب الموظفين شهر فبراير 2024ارتفعت معدلات البحث على محرك البحث الشهير “جوجل” بشأن موعد صرف مرتبات شهر فبراير، بعد إعلان وزارة المالية عن جدول مرتبات فبراير 2024 ومواعيد صرف الرواتب للمعلمين والعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية الموظفون يتساءلون عما إذا كانت الزيادة الجديدة المعلن عنها من قبل الرئيس السيسي، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه ستطبق على مرتباتهم.

موعد صرف رواتب الموظفين شهر فبراير 2024

يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لجميع العاملين في القطاع الحكومي في الفترة من 22 إلى 28 فبراير الجاري، دون تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور ويتوقع أن يتم تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من شهر مارس 2024، حيث ستتراوح الزيادة بين 1000 و 1200 جنيه شهريا وفقا للدرجات الوظيفية.

جدول المرتبات بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

· مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة بعد الزيادة الجديدة تصل إلى 12,200 جنيه.

· مرتبات الدرجة العالية بعد الزيادة الجديدة تصل إلى 10,200 جنيها.

· مرتبات درجة المدير العام بعد الزيادة تبلغ 9,200 جنيه.

· مرتبات الدرجة الأولى بعد الزيادة تبلغ 8,200 جنيه.

· مرتبات الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة تبلغ 8,000 جنيها.

· مرتبات الدرجة الثالثة بعد الزيادة تبلغ 7,500 جنيه.

· مرتبات الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة تبلغ 7,000 جنيه.

· مرتبات الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة تبلغ 6,500 جنيه.

· مرتبات الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة تبلغ 6,000 جنيها.

زيادة رواتب شهر فبراير 2024

لن يتم التحديد بشكل رسمي عن الزيادة، ولكن تم الإعلان عن وجودها لكافة الموظفين بالقطاع الحكومي في مصر.