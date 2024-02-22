حملها والعب دلوقت .. خطوات تحميل لعبة ماين كرافت  Minecraft 2024 بأحدث إصدار لهواتف الاندرويد والأيفون

لعبة ماين كرافت Minecraft تحظى بشعبية كبيرة بين محبي الألعاب علمًا بأن اللعبة تركز على إيداع اللاعبين بالسماح لهم بالبناء واستخدام مختلف الأشكال الهندسية ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى الألوان، ولأن اللعبة من الألعاب المسلية زاد البحث عن خطوات تحميلها، لذلك خلال الأسطر التالية سوف نتناول خطوات تحميل لعبة ماين كرافت Minecraft 2024 لهواتف الاندرويد والآيفون بالإضافة إلى الكمبيوتر.

خطوات تنزيل لعبة Minecraft لأجهزة الإندرويد

من أجل تحميل لعبة ماين كرافت 2024 على أجهزة الإندرويد لابد من إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى جوجل بلاي ستور على جهاز الاندرويد الخاص بك.

في خانة البحث يتم كتابة Minecraft.

اختر التطبيق ثم انقر على تثبيت.

سوف تستغرق عملية التحميل عدة ثوان ثم انقر على فتح.

تحميل لعبة ماين كرافت لأجهزة الآيفون والكمبيوتر

في البداية يتم الدخول إلى أب ستور على جهاز الآيفون.

إدخال اسم اللعبة في خانة البحث.

انقر على تثبيت.

أما من أجل تحميل لعبة Minecraft على الكمبيوتر سواء (Windows/ Mac) لابد من إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع Minecraft .

إنشاء حساب Mojang.

متطلبات تشغيل لعبة ماين كرافت

من أجل تحميل لعبة ماين كرافت لابد من توافر متطلبات التشغيل التالية: