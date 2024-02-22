يا نهار مبروك “خبر جه في وقته” آخر موعد للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 .. يا تلحق يا لا

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عن آخر موعد للتسجيل في منحه العمالة الغير منتظمة وذلك مع نهاية شهر فبراير الجاري وتعتبر منحة العمالة الغير منتظمة من أهم وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين في ظل الحالة المعيشية الصعبة التي يمر بها جميع المواطنين في الفترات الأخيرة الماضية ، وتبلغ قيمة رواتب العاملة الغير منتظمة بداية من 500 جنيهًا كحد أدنى وتصل إلى 1000 جنيهًا كحد أقصى ، ويتم صرف منحة العاملة الغير منتظمة شهريًا في مواعيد محددة.

آخر موعد للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن آخر موعد للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وذلك خلال الأسبوع القادم وهو آخر أسبوع في شهر فبراير 2024 ويتم التقديم في منحة العمالة الغير منتظمة من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة ، ويتم قبول المتقدمين للحصول على منحة العمالة المنتظمة وفق شروط معينة ، ويتم أرسال رسالة نصية عبر الهاتف تفيد بالقبول في منحة العامالة الغير منتظمة.

رابط التسجيل في منحة العامالة الغير منتظمة

بعد معرفة اخر موعد للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية التسجيل في منحة العامالة الغير منتظمة وذلك إلكترونيًا عبر موقع وزارة القوى العاملة عن طريق الخطوات التالية :