الكلام ده حكايته؟!! حقيقة صرف زيادة المعاشات مارس 2024 .. التأمينات الاجتماعية تزف بشرى بمليون جنية

حقيقة صرف زيادة المعاشات مارس 2024 يتساءل قطاع كبير من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بها لجميع المستفيدين وفيما يتعلق بزيادة المعاشات لعام 2024، أكد المستشار أحمد فهم المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح سابق، أن زيادة المعاشات الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية ستنفذ اعتبارا من الأول من شهر مارس2024.

حقيقة صرف زيادة المعاشات مارس 2024

يتم توزيع صرف المعاشات وفقًا لفئات محددة خلال أيام معينة في الشهر، حيث يتم التصرف كما يلي:

الفئة الأولى: تستلم أصحاب المعاشات التي لا تتجاوز ألف جنيه خلال أيام الإثنين والثلاثاء، الموافقة لـ 1 و2 مارس. الفئة الثانية: يتم صرف المعاشات لأصحاب الرواتب التي تقل عن ألفي جنيه خلال أيام الأربعاء والخميس، الموافقة لـ 3 و4 مارس. الفئة الثالثة: يتم توزيع المعاشات لأصحاب الرواتب التي لا تتجاوز 3 آلاف جنيه خلال أيام السبت والأحد، الموافقة لـ 6 و7 مارس. الفئة الرابعة: تتم صرف المعاشات لأصحاب الرواتب التي تزيد عن 3 آلاف جنيه خلال أيام الإثنين والثلاثاء، الموافقة لـ 8 و9 مارس، مع فترة إضافية للصرف خلال أيام الأربعاء والخميس، الموافقة لـ 10 و11 مارس لمن تخلف عن الصرف في الأيام السابقة.

أماكن صرف المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات تلقي معاشاتهم من مكاتب البريد الموزعة في جميع أنحاء البلاد، حيث تكون تلك المكاتب متاحة منذ ساعات الصباح الباكر لخدمتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يحق لهؤلاء الأشخاص سحب معاشاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لمختلف البنوك، وذلك بالإضافة إلى الاستفادة من منافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية، شريطة أن يكون لديهم واحدة من هذه الوسائل للصرف وأن تكون مفعلة وجاهزة للاستخدام.