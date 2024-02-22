خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية “هنــا” .. ظهرت جميع الأسماء

يهتم الكثير من المواطنين في العراق بمعرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث سيكون الإعلان عن النتائج في خلال الساعات القادمة للإعلان عن المستفيدين من الرعاية الأجتماعية ، وذلك من خلال تنزيل كشوفات الاسماء بصيغة pdf ، ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وسنذكر كذلك الشروط اللازمةللحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية

يمكن معرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يتعين اولا التوجة إلى منصة مظلتي الرسمية.

ومن ثم يتعين الدخول إلى قسم الرعاية .

وبعد ذلك يتم الضغط على قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

الضغط على الوجبة الاخيرة.

وادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح

الضغط على تحميل

الإنتظار حتى يتم تنزيل الملف بصيغة pdf

ومن ثم يتم فتح الملف و بعد ذلك البحث عن الاسم الرباعي.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

هناك عده شروط يتعين توافرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية ومنها:-