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خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية “هنــا” .. ظهرت جميع الأسماء
يهتم الكثير من المواطنين في العراق بمعرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث سيكون الإعلان عن النتائج في خلال الساعات القادمة للإعلان عن المستفيدين من الرعاية الأجتماعية ، وذلك من خلال تنزيل كشوفات الاسماء بصيغة pdf ، ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وسنذكر كذلك الشروط اللازمةللحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.
الاستعلام عن أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية
يمكن معرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- يتعين اولا التوجة إلى منصة مظلتي الرسمية.
- ومن ثم يتعين الدخول إلى قسم الرعاية .
- وبعد ذلك يتم الضغط على قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.
- الضغط على الوجبة الاخيرة.
- وادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح
- الضغط على تحميل
- الإنتظار حتى يتم تنزيل الملف بصيغة pdf
- ومن ثم يتم فتح الملف و بعد ذلك البحث عن الاسم الرباعي.
شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية
هناك عده شروط يتعين توافرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية ومنها:-
- يبنغي ان يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- كما ينبغي ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا، وكذلك الا يزيد عمر المتقدم عن 55 عامًا.
- ينبغي ألا يمتلك المتقدم حساب بنكي
- كما بنيغي ألا يكون لدى المتقدم أي سجلات تجارية
- ينبغي كذلك الا يكون المتقدم يملك اي عقارات او اراضي
- ومن الجدير بالذكر أن الرعاية الاجتماعية هي عبارة عن دعم مالي مقدم من الحكومة العراقية للأشخاص المستحقة وهما الزوجات العراقيات اللاتي أزواجهن في السجن ويتعين تقديم شهادة من الحكم
- الأرامل العراقيات ويتعين تقديم شهادة وفاة الزوج
- ذوي الاحتياجات الخاصة ويتعين تقديم ولابد من شهادة طبية تثبت إعاقته او مرضة