زيادة رواتب الموظفين شهر فبراير 2024 .. ساعات فقط على الصرف “عرفت هتقبض كام ولا لسه”
زيادة رواتب الموظفين شهر فبراير 2024 موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للعاملين بالدولة، بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة، مقرر أن يكون يوم الخميس 22 فبراير 2024، حيث ينتظر العديد من الموظفين هذا الموعد بفارغ الصبر لتلقي دخلهم الشهري المستحق، يجدر بالذكر أن وزارة المالية أكدت في بيان سابق عن تحديد 5 أيام في كل شهر لصرف رواتب العاملين، بالإضافة إلى 3 أيام من كل شهر مخصصة لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة الأيام التي تكون فيها الإجازات والعطلات الرسمية.
زيادة رواتب الموظفين شهر فبراير 2024
الزيادة الجديدة في الأجور، التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% لتصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، لن تطبق على مرتبات شهر فبراير 2024، بدلا من ذلك، سيتم تطبيقها ابتداء من مرتبات شهر مارس 2024، وبالتالي، فإن مرتبات فبراير 2024 لا تتضمن الزيادة الجديدة، توجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا للدرجات الوظيفية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريا، وسيتم صرف هذه الزيادة ابتداء من مرتبات شهر مارس 2024.
العلاوات الدورية والحوافز الإضافية
- تم تخصيص علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، مع وضع حد أدنى يبلغ 150 جنيها، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه العلاوات حوالي 11 مليار جنيه.
- أما بالنسبة للحوافز الإضافية، فتبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، وتزيد بمقدار 50 جنيها لكل درجة، لتصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، ويبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 37.5 مليار جنيه.
- وفيما يتعلق بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تخصيص 15 مليار جنيه لزيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 8.1 مليار جنيه لزيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، وتتراوح هذه الزيادة بين 325 جنيها و475 جنيها.
- حيث تم تخصيص 1.6 مليار جنيه لزيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 4.5 مليار جنيه لزيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، وتتراوح هذه الزيادة بين 250 و300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، بالإضافة إلى زيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.