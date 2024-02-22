زيادة رواتب الموظفين شهر فبراير 2024 .. ساعات فقط على الصرف “عرفت هتقبض كام ولا لسه”

زيادة رواتب الموظفين شهر فبراير 2024 موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للعاملين بالدولة، بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة، مقرر أن يكون يوم الخميس 22 فبراير 2024، حيث ينتظر العديد من الموظفين هذا الموعد بفارغ الصبر لتلقي دخلهم الشهري المستحق، يجدر بالذكر أن وزارة المالية أكدت في بيان سابق عن تحديد 5 أيام في كل شهر لصرف رواتب العاملين، بالإضافة إلى 3 أيام من كل شهر مخصصة لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة الأيام التي تكون فيها الإجازات والعطلات الرسمية.

زيادة رواتب الموظفين شهر فبراير 2024

الزيادة الجديدة في الأجور، التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% لتصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، لن تطبق على مرتبات شهر فبراير 2024، بدلا من ذلك، سيتم تطبيقها ابتداء من مرتبات شهر مارس 2024، وبالتالي، فإن مرتبات فبراير 2024 لا تتضمن الزيادة الجديدة، توجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا للدرجات الوظيفية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريا، وسيتم صرف هذه الزيادة ابتداء من مرتبات شهر مارس 2024.

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