خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي “هنـــا” ابسط ياعم اسمك فيهم 2024

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي تكافل وكرامة تعد دعم التكافل والكرامة في مصر أحد الأشكال الرئيسية لمساعدة المحتاجين، حيث يقوم الجهات المعنية بالعمل المستمر على توسيع قاعدة المستفيدين من هذا البرنامج الحيوي، يمكن للمواطنين الاستعلام عن إمكانية إضافتهم إلى برنامج التكافل والكرامة بسهولة عبر الوسائل الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، والتي تتضمن القنوات الرسمية المعتمدة.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

أدخل الرقم القومي في الحقل المخصص.

أدخل الاسم الكامل ونوع البطاقة.

ثم قم باانقر على زر “استعلام” وستظهر حالة المعاش الخاصة بك.

الاوراق المطلوبة لتقديم شكوى بموقع تكافل وكرامة