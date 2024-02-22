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خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي “هنـــا” ابسط ياعم اسمك فيهم 2024
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي تكافل وكرامة تعد دعم التكافل والكرامة في مصر أحد الأشكال الرئيسية لمساعدة المحتاجين، حيث يقوم الجهات المعنية بالعمل المستمر على توسيع قاعدة المستفيدين من هذا البرنامج الحيوي، يمكن للمواطنين الاستعلام عن إمكانية إضافتهم إلى برنامج التكافل والكرامة بسهولة عبر الوسائل الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، والتي تتضمن القنوات الرسمية المعتمدة.
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي
- قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
- أدخل الرقم القومي في الحقل المخصص.
- أدخل الاسم الكامل ونوع البطاقة.
- ثم قم باانقر على زر “استعلام” وستظهر حالة المعاش الخاصة بك.
الاوراق المطلوبة لتقديم شكوى بموقع تكافل وكرامة
- يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي التي تحتوي على عنوان سكن المتقدم.
- ينبغي تقديم صور شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة.
- في حالة الزواج أو الطلاق، يجب تقديم صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.
- في حالة وفاة الزوج، يجب تقديم صورة من شهادة الوفاة.
- ينبغي تقديم صورة من بطاقة التموين.
- يجب تقديم بيان قيد مدرسي للأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة.
- في حالة وجود إعاقة مزمنة، يجب تقديم مستند يثبت ذلك من اللجان الطبية المختصة.
- في حالة الهجر أو الانفصال، يجب تقديم صورة من شهادة الهجر أو أي مستند آخر يثبت الانفصال.
- في حالة وجود أيتام، ينبغي تقديم صورة من إقرار الوصاية.
- في حالة وجود أحد الأبوين في السجن، يجب تقديم صورة من شهادة السجن.