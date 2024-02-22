تعالى واشتريها بأرخص سعر من الاماكن دي “سعر كرتونة رمضان في الأسواق 2024” لا تتخطى الـ 150 جنية

سعر كرتونة رمضان في الأسواق 2024 يعكف العديد من الأفراد حاليا على البحث عن أسعار كرتونات رمضان في الأسواق لعام 2024، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، تتجه الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبرى نحو عرض كرتونات رمضان بأسعار مخفضة ومناسبة لتلبية احتياجات الأسر المختلفة خلال هذا الشهر الفضيل، يتراوح سعر كرتونة رمضان في الأسواق بين 155 جنيها وأكثر، حيث يتفاوت السعر بناء على محتويات وأوزان الكرتونة، يعتبر هذا البحث مهما للعديد من الأفراد الذين يرغبون في تجهيز كرتونات رمضان سواء للاستخدام الشخصي أو لتوزيعها على الأسر المحتاجة، ويتوقع أن تتوافر مجموعة متنوعة من الكرتونات بأسعار متنوعة لتلبية احتياجات الجميع.

سعر كرتونة رمضان في الأسواق 2024

أسعار كراتين رمضان في القاهرة لعام 2024 تتراوح ما بين 109 جنيه إلى 250 جنيه في مختلف فروع المحلات التجارية، يتوفر تشكيل متنوع من الأسعار للكراتين، بين 109 جنيه، 150 جنيه، 155 جنيه، 170 جنيه، 175 جنيه 190 جنيه، 200 جنيه، و 250 جنيه، يمكن للمواطن اختيار السعر الذي يتناسب مع احتياجاته وظروفه المالية.

كرتونة رمضان سعر 155 جنيه والتي تحتوي على الآتي

قائمة المواد الغذائية الأساسية لكرتونة رمضان تشمل:

كيس بلح بوزن 400 جرام.

باكو شاي بوزن 40 جرام.

كيس سكر بوزن كيلو.

كيس أرز بوزن 900 جرام.

زجاجة زيت خليط.

كيس ملح بوزن 225 جرام.

كيس صلصة بوزن 35 جرام.

كيس مكرونة بوزن 300 جرام.

يراعى أن تكون هذه المكونات متاحة في الكرتونة الرمضانية لتلبية احتياجات الأسر خلال شهر الصيام والعبادة.