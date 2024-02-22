أرجع ابني من تاني وكمل مشاريعك كلها “اسعار الحديد في مصر 2024” .. ابسط ياعم

اسعار الحديد في مصر 2024 في السوق اليوم، الخميس 22 فبراير 2024، شهدت أسعار الحديد انخفاضا كبيراا، حيث أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن تراجع سعر طن الحديد بشكل ملموس، حديد عز بمقدار 913 جنيها دفعة واحدة، وبذلك، بلغ سعر الطن 55,432 جنيها تسليم أرض المصنع، بعد أن كان 56,345 جنيها للطن، ويجب إضافة إلى ذلك هامش الربح وتكلفة النقل قبل بيعها للمستهلك.

اسعار الحديد في مصر 2024

أكد رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، أن سوق مواد البناء شهد ارتباكا خلال شهري ديسمبر ويناير، نتيجة للتقلبات في أسعار الدولار في السوق الموازية، وأوضح الزيني أن أسعار الحديد شهدت ارتفاعا ملحوظا في بداية يناير، حيث ارتفعت بمعدل ثلاث مرات، مما أدى إلى تجاوز الزيادة حاجز العشرة آلاف جنيه للطن، وبالتالي وصل سعر الحديد إلى نتيجة لارتفاع سعر طن الحديد إلى ما بين 45 و 55ألف جنيه للطن عند تسليمه في أرض المصنع، فإن سعر الحديد للمستهلك ارتفع إلى حوالي 62 ألف جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق